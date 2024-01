Lammens: "Moretti aprobó los contratos que complican a San Lorenzo"

Matías Lammens. / Foto: Archivo Télam.

, Matías Lammens,"Gran parte del problema financiero que arrastró el club en los últimos años se generó por contratos altísimos, que no solo fueron aprobados por Moretti sino que él, además, integró el consejo de fútbol por pedido de Marcelo Tinelli. Él aprobó los contratos que hoy complican a San Lorenzo y terminaron en inhibición como (Yeison) Gordillo", sostuvo Lammens en una entrevista con Radio Mitre.también"Nueve de los once años de gestión fueron muy positivos. Los dos años de la pandemia, el club se endeudó mucho y recién en el último pudimos acomodar los números", reconoció Lammens."Nosotros pusimos a San Lorenzo a la par de River y Boca", aseguró y, en esta línea, justificó: "Jugamos la final del mundo ante el Real Madrid. Recuperamos los terrenos de Avenida La Plata. Mucha gente eso lo reconoce y no se lo olvida. Sé que hay gente enojada porque me alejé del club"."Mi error fue haber estado en la lista del año 2019 cuando no iba a estar en la decisiones del club. En el 2021, cuando renuncia Marcelo (Tinelli), decido involucrarme y acomodar los números", explicó Lammens, quien reconoció que dividió su función pública al frente de una cartera nacional con San Lorenzo.La semana pasada, Moretti denunció que "Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento" de San Lorenzo.En este sentido, Lammens, quien estuvo al frente del club entre 2012 y 2019, retrucó las declaraciones del actual presidente."Lo escucho al actual presidente decir que (Agustín) Giay vale 12 millones, que rechazó 6 por (Adam) Bareiro, que (Nahuel) Barrios vale 10. A mí me pone feliz que defienda el patrimonio del club, pero me parece que esas declaraciones se contradicen con el supuesto vaciamiento ¿no?", concluyó.