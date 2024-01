Tras reclamar a Israel que evite la matanza de civiles, Blinken se reunió con Abbas

El secretario de Estado norteamericano inició la semana pasada un gira por Medio Oriente para intentar evitar el contagio del conflicto en la región / Foto: AFP.

El jefe de la diplomacia estadounidense,, se reunió con el presidente palestino,, al día siguiente de urgir aque evite la muerte de civiles en su guerra contra el movimiento islamista palestinoen laBlinken le dijo al líder palestino en, enqueinformó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.El responsable estadounidense también insistió en que "todos los impuestos palestinos recabados por Israel (deberían) ser transferidos sistemáticamente a la Autoridad Palestina, conforme a los acuerdos". Actualmente, Israel bloquea estos fondos.En la reunión, Blinken mencionó la necesidad de introducir "reformas administrativas" que puedan "beneficiar al pueblo palestino".En Ramallah docenas de manifestantes llevaban pancartas en las que se leía "Stop el genocidio" y "Palestina libre", reseñó la agencia de noticias AFP.En el marco de su gira regional, la quinta desde el inicio del conflicto, Blinken se reunió con el primer ministro israelí, B, dijo Blinken en Tel Aviv.El ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino del 7 de octubre dejó cerca de 1.200 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, además de unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, de los cuales siguen en poder de los islamistas un centenar.Como respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, y bombardea sin cese este enclave palestino. Más de 23.350 personas han muerto, sobre todo mujeres y menores, informó este miércoles el Ministerio de Salud de Hamas.por los bombardeos en diferentes sectores de la Franja, dijo el ministerio gazatí.Un periodista de AFP reportó intensos bombardeos en las ciudades de Jan Yunis y Rafah, en el sur.El Ejército israelí informó de operaciones en las zonas de Maghazi (centro) y Jan Yunis, con "más de 150 objetivos alcanzados" y 15 túneles localizados., en el que murió la hija de uno de sus trabajadores."Un obús cruzó (el lunes) el muro de un edificio donde más de 100 miembros del personal de MSF y sus familias se habían refugiado", indicó la ONG."Aunque MSF no puede confirmar el origen del obús, éste parece similar a los utilizados por los tanques israelíes"., donde viven casi 2,4 millones de habitantes bajo un férreo asedio israelí.(FW)"Hace falta que entre más comida, más agua, más medicamentos y otros bienes esenciales en Gaza. Y, una vez en Gaza, tiene que llegarle de forma más eficaz a la gente que lo necesita"FW)El ministro de Defensa israelí,, presentó la semana pasada un plan de posguerra que contempla un gobierno en Gaza que no sea "ni de Hamas", catalogado como "grupo terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, "ni una administración civil israelí", sino que esté dirigido por palestinos que "no sean hostiles" a Israel."Hace falta que entre más comida, más agua, más medicamentos y otros bienes esenciales en Gaza. Y, una vez en Gaza, tiene que llegarle de forma más eficaz a la gente que lo necesita", pero EEUU busca, según varios analistas, que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), reformada, vuelva a dirigir el territorio., había declarado poco antes Blinken.El secretario de Estado norteamericano inició la semana pasada un gira por Medio Oriente para intentar, con grupos armados apoyados por Irán en Líbano, Siria, Irak o Yemen.