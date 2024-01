Imputaron a un preso por una balacera a una seccional de Rosario

Foto: Street View

La investigación y más imputaciones

Un preso, vinculado al capo narco de Rosario Esteban Alvarado, fue imputado por, y el fiscal del caso no descarta que esté relacionado con algunas de las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, informaron este miércoles fuentes judiciales.Se trata de, sindicado como jefe de una banda narcocriminal que opera en tres barrios del noroeste de Rosario, supuestamente apadrinado por Alvarado, el líder narco condenado a prisión perpetua y enfrentado al otro grupo fuerte de la ciudad, "Los Monos".Riquelme fue imputado este martes por el fiscal Franco Carbone como presunto instigador de la balacera ocurrida el 27 de diciembre último a la seccional 19 de Rosario, ubicada en bulevar Seguí al 5300.Durante la audiencia, el fiscal le atribuyó al preso, que en ese momento estaba alojado en el penal federal de Ezeiza, haber "planificado, coordinado y congregado desde su lugar de alojamiento" los medios "elementos y personas necesarias para balear la fachada de la comisaría rosarina".Lay un automóvil estacionado en la vereda, que había sido secuestrado en un procedimiento, fue destinatario de otro disparo.Para el fiscal, el ataque fue organizado por Riquelme y estuvo motivado en un incidente que tuvo cinco días antes en el penal de Ezeiza, cuando personal del Servicio Penitenciario impidió el ingreso de una mujer que fue a visitarlo.Según Carbone, el preso comenzó a tirar sillas y les advirtió a los guardias: "Prendan la tele esta noche. Voy a cargar a tiros una comisaría de Rosario".El ataque ocurrió cinco días después y los autores materiales aún no fueron individualizados, explicaron fuentes judiciales.Tras ese incidente, "Fran" Riquelme fue trasladado al penal federal de Marcos Paz, desde donde este martes siguió la audiencia en forma remota."Con su accionar, tanto Francisco Riquelme como las personas de las que éste se valió para la comisión del hecho, tuvieron la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública, lo que se evidencia en la selección de un edificio policial como blanco del ataque", sostuvo la Fiscalía.En esa balacera, los autores dejaron una nota dirigida a un presunto preso: "Mario Pino dejá de batir la cana, plántate gil".Riquelme también fue imputado por un ataque similar, pero contra un particular a quien, según el fiscal, le reclamaba un arma que le habría prestado a un hermano del habitante de la vivienda baleada.La, aceptó ambas acusaciones y dictó la prisión preventiva de "Fran", a la vez que estableció una serie de restricciones en las comunicaciones y visitas del preso, solicitadas por la Fiscalía, indicaron los informantes.A la vez, Carbone sugirió durante la audiencia que Riquelme estaría detrás de algunas de lasEl fiscal hizo referencia a conversaciones que el preso mantenía desde un teléfono celular terminado en 081 con un joven de 18 años llamadoMoreno fue detenido la tarde del mismo 27 de diciembre, horas después de la balacera a la seccional, tras tirotearse con la policía en un control rutinario.El joven de 18 años estaba acompañado por un menor de 16 y ambos fueron detenidos.Moreno había descartado el arma con la que se tiroteó con la policía, que le secuestró una nota con amenazas a Pullaro que decía: "Gobernador Pullaro dejá de arreglar con el narco Beto Godoy que está en Piñero porque sabemos todo y te vamos a matar a toda tu familia".Para los investigadores, los dos jóvenes tenían como objetivo balear un edificio público y dejar la nota intimidante, con el fin de causar conmoción pública.El fiscal relacionó ese hecho al vínculo telefónico que el joven de 18 años mantenía con Riquelme, quien le "bajaba" órdenes desde Ezeiza para ejecutarlas extramuros.El propio acusado se defendió de la imputación por el ataque a la seccional, al asegurar durante la audiencia: "Me imputan balaceras en una comisaría sin tener ninguna prueba. Cada vez que balean una comisaría fue Fran Riquelme"."¿Con qué necesidad voy a mandar a balear una comisaría que está a 150 cuadras de mi barrio teniendo un montón de comisarías en mi barrio?", agregó luego.Para sude que el preso haya dado en forma directa o indirecta la orden de tirotear el edificio policial., una mujer cercana a Alvarado que en ese momento se había distanciado del capo narco y declaró en su contra en el juicio en el que fue condenado a prisión perpetua.Ortigala se relacionó más tarde con "Los Monos", y hace pocos días fue acusada de integrar una asociación ilícita junto a su jefe, Ariel "Guille" Cantero, de quien se sospecha que se convirtió en testaferro, recordaron voceros judiciales.Riquelme también fue formalmente acusado de instigar tiroteos a otra seccional y a una escuela de Rosario, y conduce desde la cárcel un grupo criminal enfrentado por el control territorial ilícito de los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial, con una banda liderada por Mauro Javier Geréz y Andy Fabián Benítez, ligados a "Los Monos".