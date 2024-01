"Nadie votó para estar peor y las medidas del Gobierno sólo agravan los problemas"

Foto: Prensa

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, afirmó este miércoles que, recordó que en la campaña electoral, desde La Libertad Avanza (LLA) se propuso "resolver problemas como el de la inflación", pero analizó que las medidas del Gobierno nacional", reflexionó el funcionario en declaraciones a FM Futurock.En la entrevista, Larroque planteó que, contó que "desde el Estado provincial estamos multiplicando esfuerzos para contener, dado que veníamos de alta inflación y complejidades, pero se agravó todo".Sostuvo queapuntó que "las políticas liberales siempre tienen estos resultados: recorte, ajuste y no funcionan" y puso de relieve que "hasta los editorialistas de los grandes medios afirman que es muy difícil que el Estado no intervenga y que la situación social pueda contenerse".Luego, analizó que "hacia izquierda o derecha siempre puede haber miradas excesivamente teóricas y alejadas de la realidad", aseveró que "cuando se gobierna, las cosas son distintas" y criticó lo que calificó como "un dogmatismo teórico muy fuerte" por parte del Poder Ejecutivo Nacional "en esta ambición de refundar el país, aunque en lo económico es un ajuste ortodoxo y clásico".En ese marco, destacó las reacciones "de cada sector para expresar su disconformidad, como la CGT convocando a un paro, los movimientos sociales, una parte de los gobernadores, y los movimientos de multisectoriales en los distritos".Finalmente, evaluó que en este escenarioy admitió: "venimos de una derrota muy dura, en la que tuvo que ver el nivel de beligerancia o confrontación interna"."Pusimos mucho énfasis en las disputas internas y la sociedad se sintió huérfana, lejana o abandonada pro esa fuerza política que tiene como elemento central la representatividad del pueblo, que es el peronismo", asumió Larroque y propuso "poner el ojo en ese sector de nuestro pueblo que en esta etapa no acompañó al peronismo, reflexionar y entrar en una nueva etapa"."Todos debemos estar a la altura de las circunstancias, que nadie se sienta excluido, que nos escuchemos, que no impugnemos. No sobra nadie. Debemos ser amplios, prudentes e inteligentes cuando se enfrenta un fenómeno de estas dimensiones", concluyó.