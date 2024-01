Oliveto: “Hay que darle herramientas al Presidente, pero dentro de la Constitución”

"Este proyecto tiene un montón de delegaciones que no corresponden desde el punto de vista legal”.

La diputada nacional Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal) aseguró este miércoles que desde su bloqueJavier Milei, al referirse al proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, pero sostuvo que un eventual respaldo al Gobierno debe darse "dentro de la Constitución”.“Hay que darle al Presidente (Javier Milei) las herramientas para gobernar, pero dentro de la Constitución, respetando los pesos y contrapesos que se tienen que dar en el marco de la institucionalidad”, señaló Oliveto en declaraciones a El Destape Radio.En este sentido, la legisladora opinó que, y recordó: “Nosotros (en alusión a los legisladores de la Coalición Cívica), no votamos la delegación de poderes ni para (Néstor) ni de Cristina (Kirchner) ni (Eduardo) Duhalde, ni (Fernando) De la Rúa”.Sostuvo asimismo que “las delegaciones de facultades están admitidas cuando hay una crisis económica, pero es algo que se debe circunscribir a eso”.En otro orden, Olivetoeste martes, Manuel Adorni, quienBases del Poder Ejecutivo.“Los gobiernos tienden a culpar al que no hace lo que ellos quieren. Hay una concepción de que el que gana las elecciones tiene derecho a todo, y eso no es así”, argumentó Oliveto.También le respondió al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien este martes expuso en el Congreso en el marco del debate por este proyecto y defendió la delegación de facultades del Parlamento al Ejecutivo en el marco de la situación económica.“Muchas veces los gobiernos toman las cuestiones de excepción para encontrar la forma de burlar el aparato normativo del Estado. Nosotros decimos que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”, puntualizó.