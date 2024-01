Pablo Moyano pidió a los trabajadores movilizarse en cada provincia el 24 de enero

"El DNU viene a aniquilar los derechos de los trabajadores", aseguró Pablo Moyano / Foto: Camila Godoy.

El secretario general del gremio Camioneros y secretario adjunto de la, llamó a "movilizarse en cada provincia" el próximo 24 de enero para "exigirles a los diputados y senadores" que rechacen el(DNU) que busca desregular la economía y el proyecto de ley"."Lo importante es que, por primera vez en muchos años, la CGT está más unida que nunca. El objetivo es movilizarse contra el DNU y 'la ley ómnibus'. Cada regional y cada provincia deberán movilizar en sus lugares le exigirán a sus diputados y senadores que voten en contra de estas iniciativas", afirmó Moyano en declaraciones a Radio 10.En este sentido, el dirigente sindical valoró de forma positiva que cada trabajador le reclame a los legisladores que fijen una postura cuando estas iniciativas que impulsa el Ejecutivo se traten en el Congreso."¿Van a estar del lado de los laburantes o de esta ley que les va a sacar los derechos? Eso es lo que los trabajadores les tienen que preguntar. Estamos ante un Gobierno que tomó medidas contra la gente y para desviar las ganancias hacia las corporaciones", remarcó Moyano.En ese sentido, el referente del sindicato camionero afirmó que"Hay que estar en estado de debate, alerta y movilización permanente porque se vienen tiempos jodidos. Es por eso que los diputados y senadores se tiene que poner de cara al pueblo. El DNU esta judicializado, pero no es definitivo, es importante rechazarlo, sobre todo desde el peronismo. Es una norma que no solo destruye las condiciones laborales sino que también entrega la soberanía nacional", fundamentó.Por otro lado, Moyanorealizar un paro general con movilización."Puede haber charlas de mostrador, pero estamos llevando adelante una reconstrucción política de Unión por la Patria. Había trascendido que Sergio Massa estaba en contra del paro, pero no es así. Nos estamos reuniendo con distintos bloques del Congreso que tienen cuestionamientos al DNU y al proyecto de ley. Encima, con esta locura de que hay que festejar la inflación, todo se va a complicar día a día", concluyó.