Se esperan tormentas severas en Corrientes y rigen alertas en otras 13 provincias

Foto: Municipalidad de Mercedes

Foto: Germán Pomar

Alerta rojo por calor extremo para tres provincias

Salta, Formosa y Chaco presentan alertas de nivel rojo por temperaturas altas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel rojo el alerta por tormentas severas en gran parte de la provincia de Corrientes, mientras que también rigen alertas de color naranja y amarillo por tormentas de menor intensidad en localidades de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.Eles el alerta máximo del organismo, que implica "fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres", precisó el SMN.Desde la mañana de este miércoles, que se suman a los más de 300 mm que estuvieron cayendo en los últimos dos días, según informó el SMN."El área continuará afectada por tormentas, las cuales podrán presentar intensidad fuerte a severa, con fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas, caída de granizo, y especialmente abundante caída de agua en cortos períodos", indicaron desde el organismo.Para la población de estas zonas, el SMN recomendó "mantenerse lejos de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y en caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales".Por otro lado, el organismo meteorológico mantiene el nivel deen el este de la provincia de; el norte y centro de; el norte y este de; y en el sudeste deAllí se esperan durante la mañana de tormentas fuertes y severas que pueden tener lluvias que superen los 60 milímetros en pocas horas."Las tormentas tendrán también ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm", precisaron.A su vez, se encuentra vigente unpor tormentas de menor intensidad en el norte del país, en el sudeste de, el centro de, toda la provincia de, y en el oeste deEl alerta de color amarillo también comprendía a todo el territorio de las provincias de Córdoba y San Luis; al extremo norte de La Pampa; a una parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires en las localidades de Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia; al centro y sudoeste de Santa Fe; al sur de La Rioja; y al este y centro de Mendoza."En estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informó el SMN.En particular, en la región de Cuyo se prevé para la tarde y noche de este miércoles tormentas aisladas de fuerte intensidad y de manera "muy localizada se pueden generar fuertes ráfagas de viento", agregó el SMN.El nivel naranja hacer referencia a eventos "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", mientras que el color amarillo refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".Las provincias de Salta, Formosa y Chaco presentan alertas de nivel rojo por temperaturas altas extremas, que pueden alcanzar los 42 grados, mientras también rigen advertencias naranjas y amarillas para Misiones y Santiago del Estero, informó el SMN.Else extiende por el noreste de, en las localidades de Rivadavia, Iruya, Orán, General José de San Martín y Santa Victoria; gran parte de, alcanzando a las localidades de Bermejo, Matacos, Ramón Lista, Patiño; y el noroeste de, en Almirante Brown y General Güemes.El nivel rojo es el más alto dispuesto por el SMN y significa que las temperaturas pueden ser riesgosas para la salud de las personas, afectando incluso a las saludables.En la mañana de este miércoles, las localidades de Las Lomitas, en Formosa, y Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, lideraban el ránking de temperaturas más altas con 32.4 grados y 28.4, respectivamente; seguidas de la capital formoseña con una sensación térmica de 30 grados y San Fernando, en Buenos Aires, con 26.4.Durante esta jornada, las térmicas en San Ramón de La Nueva Orán, en Salta, oscilarán entre los 25 y los 40 grados; y en Rivadavia (Salta) alcanzarán los 42.Por otra parte, el norte dese encuentra bajopor calor extremo, cuyas temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, al igual que gran parte de Chaco y el noreste de Santiago del Estero.En tantos, la advertencia de nivel amarillo, que implica un efecto de leve a moderado en la salud, se extiende por el este de Formosa y el noreste de Misiones.Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.