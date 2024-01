El Gobierno argentino respaldó la "lucha contra la delincuencia organizada" del presidente ecuatoriano

Ecuador en llamas. Apoyo absoluto al Presidente Noboa.



Respaldo total al gobierno democrático y el accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas. — Diana Mondino (@DianaMondino) January 10, 2024

El Gobierno nacional expresó este martes su "más firme respaldo" al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, "en su lucha contra el accionar de la delincuencia organizada", luego de la crisis de seguridad que ese país sufrió este martes por la tarde y destacó que "al momento no se han reportado ciudadanos argentinos afectados por la situación"., se comunicó desde la Cancillería argentina.Asimismo, se informó quey agregaron que "no se han recibido llamadas al teléfono de guardia consular" en ese país mientras que se le recomienda a los ciudadanos argentinos en Ecuador "permanecer a resguardo y seguir en todo momento las consignas de las autoridades".Por su parte, la cancillerluego de la crisis de seguridad, que el país sufrió esta tarde.así como "al accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas", en Ecuador.En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que "Ecuador pasó de un país tranquilo con una tasa de homicidios baja a un país tomado por el narcoterrorismo. Contra las mafias no se debe retroceder: se deben combatir día a día para imponer el peso de la ley y la fuerza del Estado para cuidar a la ciudadanía".El presidente ecuatoriano declaró esta tarde el estado de "conflicto armado interno" y decidió movilizar a Fuerzas Armadas de su país luego de que se desataran diversos actos violentos, con la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y motines en cárceles a lo largo del país.