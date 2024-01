Racing suma dos de cal y una de arena

Foto: Nacho Sánchez

¡Vamos Racing! La preparación sigue 🫡🩵 pic.twitter.com/JUe9na681M — Racing Club (@RacingClub) January 9, 2024

Foto: Maximiliano Luna

Entrenamiento matutino en Pilar 👊🏻



¡Facundo Cambeses 🧤 y Bruno Zuculini 💙 realizaron su primera práctica!



Cambeses trabajó a la par, mientras que Zuculini realizó tareas aeróbicas.



Arranque con movilidad + trabajos técnico - tácticos.



Luego, cuadrados de posesión ⚽️… pic.twitter.com/EtRLwxrOYc — Racing Club (@RacingClub) January 9, 2024

El mediocampista de creación, Emiliano Vecchio, rescindió hoy el contrato que lo vinculaba a Racing Club, que durante las últimas horas mostró como novedades las incorporaciones a los entrenamientos del arquero Facundo Cambeses y del volante central Bruno Zuculini.Lo que era un secreto a voces en el mundo "académico" terminó de cristalizarse durante la jornada, cuando el representante de Vecchio informó que el jugador, de 35 años, dejaba de ser parte del plantel albiceleste.Emiliano "Vecchio rescindió con Racing por temas personales. Le costó mucho tomar la decisión porque quiere mucho al club. Queríamos terminar de la mejor manera posible” indicó Sergio Lami, apoderado del futbolista, en declaraciones a "TyC Sports".Desde que arrancó el ciclo de Gustavo Costas como entrenador, el exjugador de Rosario Central no había concurrido a ningún entrenamiento. Pese a ello, y por la relación familiar que exhibe con el presidente Víctor Blanco (una de sus hijas está de novio con el futbolista), el mediocampista no recibió ninguna carta documento para que se presente a trabajar.“El quiere seguir jugando pero todavía hay negociaciones que no están avanzadas”, apuntó Lami, más allá de que los medios periodísticos chilenos reconocieron un interés de Unión Española para contratar al hábil volante.En tanto, el guardavallas Cambeses y el mediocampista Zuculini se integraron esta tarde a las prácticas que la "Academia" desarrolla en Pilar, mientras dura la pretemporada.Cambeses, quien llegó desde Banfield en una operación que rondó los 2 millones de dólares, trabajó a las órdenes de Gustavo Campagnuolo, entrenador de arqueros.Y Zuculini, a quien se le venció el vínculo con River Plate en diciembre pasado, se entrenó junto a sus nuevos compañeros, bajo la atenta mirada de Costas.Racing, que también sumó en este mercado de pases a Adrián Martínez (Instituto de Córdoba), Santiago Solari (Defensa y Justicia) y Maximiliano Salas (Palestino, Chile), jugará el primer amistoso de la pretemporada este sábado ante Almirante Brown, en el predio de Pilar donde está trabajando.