La Corte Suprema debe tratar un amparo de Misiones contra el DNU del Gobierno

Yerbateros de Misiones se manifestaron en contra del DNU que limita las funciones del INYM

Asociaciones de productores yerbateros de Misiones se manifestaron este martes en la Plaza 9 de Julio de Posadas. frente a la Casa de Gobierno provincial, en defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y contra el DNU del Gobierno que limita facultades del organismo, entre ellas la de fijar el precio mínimo de la materia prima.



El grupo llegó acompañado por integrantes del Directorio del INYM empujando un tractor, vehículo símbolo del "Tractorazo yerbatero" que dio origen a la institución hace 22 años.



Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), señaló que "la presencia de un tractor en la plaza 9 de Julio después de 22 años es todo un mensaje; tuvimos 22 años funcionando el INYM y en un mes lo destruye el poder político".



"Los productores estamos batallando contra un poder político que está en connivencia con el poder económico; esto está manejado por los grandes empresarios yerbateros que quieren quedarse con la materia prima regalada, como ocurrió en la década del 90, y no solamente vienen por la materia prima, vienen por la tierra", agregó.



Por su parte, Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), dijo que "el tractor es el símbolo que queda plantado como bandera en el inicio de esta lucha en defensa de nuestro Instituto Nacional de la Yerba Mate, una herramienta creada por los productores y por la familia yerbatera, una herramienta de resguardo, con un precio mínimo para los productores, las cooperativas, los secaderos, de toda la cadena".



Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbatero del Alto Uruguay, expresó: "No queremos que vuelvan las políticas de los 90 porque la yerba valió tan poco que no valía la pena cosechar; en un momento llegó a valer dos centavos el kilo de hoja verde; queremos que el INYM sea el ente regulador de la actividad yerbatera para cuidar al pequeño y mediano productor y a toda la cadena productiva".



Por último, Jorge Hadad, del Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA), recordó que el INYM "permite la subsistencia de 12 mil productores y 14 mil trabajadores rurales", por lo que catalogó al DNU como "una acción cobarde y mezquina de demandantes concentrados amparados en una situación coyuntural, que no permitió el debate franco de la medida".



Todos coincidieron en que por medio de las limitaciones al INYM "se beneficia a un sector", por lo que reivindican la Ley 25.564 en su origen, sin modificarse y en beneficio de todos los eslabones de la cadena yerbatera, que además es en beneficio de toda la región, porque "cuando anda la yerba, todo funciona", aseguraron.



La protesta se dio a pocas horas de que directores del INYM se reúnan con legisladores nacionales en Buenos Aires para pedirles que les restituyan los poderes de control y fijación de precios al organismo yerbatero.



Participaron además integrantes de las Agrupaciones Chimiray, la Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA), la Casa de la Familia Yerbatera, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), entre otras agrupaciones.