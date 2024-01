El Gobierno bonaerense lanzó una campaña para los "cuidados de la salud en el verano"

Foto: Diego Izquierdo.

Cuando el verano sea cuidado, no diremos nada... ¡Pero habrá señales!



Se vienen los días de calor intenso y te compartimos algunas recomendaciones para cuidarnos de las altas temperaturas 🥵🌡️. pic.twitter.com/jaeFQWvLyN — SaludBAP (@SaludBAP) January 9, 2024

Es fundamental que durante el verano consumamos alimentos frescos, usemos protector solar para cuidar nuestra piel, nos mantengamos siempre hidratados y usemos ropa liviana.



¡Activá el modo #VeranoCuidado!😎 pic.twitter.com/LGoogNbWM9 — SaludBAP (@SaludBAP) January 9, 2024

El Ministerio de Salud bonaerense lanzó una campaña para promover cuidados de verano con el objetivo de concientizar a la población sobre diversas temáticas que hacen eje en cuidados integrales, diversidades, prácticas sexuales cuidadas y placenteras, dengue, consumos cuidados y salud mental.Bajo el lema “Cuando el verano sea cuidado no diremos nada, pero habrá señales”, la cartera sanitaria recordó la importancia de cuidarse del sol y el calor, y sugirió, mantenerse hidratado y cuidar la cadena de frío de los alimentos.En relación a los cuidados integrales propios de esta estación del año, hace hincapié en recomendaciones que incluyen, por ejemplo, cómo evitar problemas de salud ante las temperaturas elevadas. Uno de los más frecuentes es el que se conoce comoSe trata del cuadro derivado de la prolongada exposición a las altas temperaturas y los más vulnerables son los niños, las niñas y adultos mayores. Para prevenirlo es clave tomar agua de forma abundante y frecuente durante todo el día, incluso aunque no se sienta sed, evitar la exposición al sol desde las 10 de la mañana hasta las 16, y utilizar protector solar alto y gorro si es necesario estar al aire libre.También, se recomiendaLos especialistasen forma frecuente. Y si se trata de bebés, conviene amamantar con mayor frecuencia, bañarlos o mojarles el cuerpo si hace mucho calor.También hay que elegir una, como frutas, verduras y ensaladas. Lo mejor es evitar comidas abundantes, altas en calorías, bebidas alcohólicas y gaseosas.Otros de los ejes de la campaña de verano del gobierno bonaerense promueven el conocimiento y la aceptación de la diversidad, tanto de géneros como de corporalidades, y laLa campaña, explicaron desde el ministerio, hace hincapié, a su vez, encuidadas y placenteras. Para esto, se ofrecerá información clara y concisa sobre el uso del preservativo, único método de barrera que puede prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH o la sífilis y, al mismo tiempo, embarazos no deseados.Por otra parte, la campaña se ocupa de las, las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti. En este momento, la cartera sanitaria también apunta al uso depara prevenir la picadura de otro tipo de mosquito cuya población creció en las últimas semanas como consecuencias de las abundantes lluvias que trajo diciembre.En cuanto al insecto que puede transmitir el dengue, una de las principales recomendaciones radica en descacharrar todo el año. Las acciones clave para descacharrar en los hogares son cuatro: lavá, tapá, tirá y/o girá cualquier objeto que pueda acumular agua, porque es ahí donde este tipo de mosquito se cría.También es clave para cuidarse usar y renovar el repelente,, utilizar ropa clara y colocar espirales en el exterior y pastillas o aerosoles en el interior de las edificaciones.El cuarto eje en el que se pone el acento este verano desde el gobierno bonaerense es el de. Sobre todo, para prevenir los riesgos de la excesivaque pueden poner en peligro a quienes las ingieren o bien a quienes están en su entorno.Por eso, entre las recomendaciones planteadas en la campaña se plantea que quienes beban alcohol lo intercalen con agua y que si tienen que conducir eviten por completo el consumo de bebidas con contenido alcohólico.Recordaron queporque es una de las principales causas de choques graves, atropellos y traumatismos en la vía pública.En cuanto a, los especialistas recomiendan informarse sobre los efectos de lo que se consume, analizar cuál será el límite (consumo responsable); buscar estar acompañado; no mezclar y tomar agua, antes, durante y después de consumir. Es clave recordar que no todas las sustancias producen los mismos efectos y con la misma intensidad en cada persona.Para más medidas de cuidado se podrá ingresar en la página web del área.