La Corte Suprema de Israel rechazó el libre acceso de los periodistas a Gaza

La Corte Suprema de Israel rechazó el libre acceso a periodistas de Gaza. Foto: AFP

⚫️ 120 periodistas y trabajadorxs de los medios fueron asesinadxs en 2023, el 68% perdió la vida como consecuencia de la guerra en #Gaza. Necesitamos un instrumento jurídico internacional que proteja a lxs profesionales de la comunicación. #EndImpunity



Periodistas muertos durante la guerra de Gaza. Foto: AFP

La Corte Suprema de Israel rechazó este martes una petición de una asociación de prensa para que el Ejército permita a periodistas extranjeros acceder libremente a la Franja de Gaza para cubrir la guerra, lo queLos jueces Dafna Barak-Erez, Jaled Kabub y Ruth Ronen señalaron en su fallo que, si bien reconocen el derecho a la libertad de prensa, las circunstancias del conflicto contra el movimiento islamista palestino Hamas justifican las restricciones impuestas a los periodistas.En ese sentido,, consignó la agencia de noticias Europa Press., que representa a los trabajadores del sector basados en Israel y los territorios palestinos, calificó de "decepcionante" la decisión del tribunal."La prohibición impuesta por Israel al acceso de la prensa extranjera independiente a Gaza, durante 95 días seguidos, no tiene precedentes. Las escoltas se han limitado a determinados medios de comunicación extranjeros, están muy controladas y son de corta duración", se quejó en un comunicado subido a la red social X."Creemos que la preocupación de Israel por informar sobre las posiciones de las tropas no resiste el escrutinio en un momento en el que los periodistas palestinos siguen operando en Gaza y en que es vital que la prensa extranjera acceda a zonas de Gaza en las que no hay tropas", indicó."En contra de lo que afirman las autoridades israelíes y el tribunal, durante la guerra sólo se ha permitido la entrada en Gaza a través de Egipto a un periodista extranjero en visita escoltada", agregó la asociación.y manifestó su deseo de "un acceso independiente de la prensa a medida que evolucionen las condiciones" en el enclave palestino.Dos periodistas que trabajaban para la cadena qatarí Al Jazeera, Mustafa Thuria y Hamza Wael Dahdouh, murieron el domingo en un ataque contra su vehículo en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, muy cerca de la frontera con Egipto. Un tercer periodista que iba con ellos, Hazem Rajab, resultó gravemente herido., en su mayoría palestinos, muertos desde el 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas.Ese día, milicianos de Hamas y otros grupos armados palestinos atacaron territorio israelí, dejando cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó al menos 23.200 muertos, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con el balance del Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas difundido este martes.