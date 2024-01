Petri oficializó a Isaac como jefe de las Fuerzas Armadas y le encargó "modernizarlas"

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Alejandro Santa Cruz

El, tomó juramento y puso en funciones este martes al nuevo, y aseguró que enfrentará "enormes desafíos en materia de defensa" entre los cuales estarán las tareas de "modernizar la legislación para poner" al instrumento militar "al servicio de la reconstrucción de la Patria"."El país se enfrenta hoy a un desafío muy grande, junto con el presidente Javier Milei, como es la reconstrucción nacional después del desastre que recibimos. Hay enormes desafíos en materia de Defensa. Entre ellos, modernizar la legislación y a las Fuerzas Armadas para ponerlas al servicio de la reconstrucción de la Patria", sostuvo Petri en un discurso pronunciado en el Patio de Armas del Edifico Libertador, sede de la cartera de Defensa.El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas son instituciones de "la Constitución, de la democracia y fundamentalmente de la paz".Elo, se concretó a las 10 ante la presencia de altos oficiales de las tres fuerzas, representantes diplomáticos y exmilitares.El ministro aseguró que hoyy que esto es "una tarea difícil que debe ser conducida por los mejores"."Aquellos que se esfuerzan por ascender en la carrera militar, en capacitarse, y que tienen vocación profesional. Isaac es una de esas personas", explicó Petri y agregó que por ello siente "un enorme orgullo y gusto por habérselo propuesto al Presidente".El ministro también extendió el saludo del Presidente a los miembros de las Fuerzas Armadas presentes en la explanada del Edificio Libertador.Petri trazó paralelismos frente a el cruce de los Andes del general José de San Martín y la situación actual, al considerar que "para poder concretar la epopeya de libertad a la patria, se necesitó un ejército de leones" y sostuvo que hoy "Argentina necesita una sociedad de leones".Para el ministro, hoy "no esté en juego la libertad de la Patria", pero "sí esté en juego al libertad económica del pueblo"."Se necesita un pueblo con coraje para enfrentar los desafíos que tenemos por delante", subrayó el exdiputado nacional de la UCR mendocina y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.Petri agradeció también el desempeño de Paleo porque, destacó, "le tocó prestar servicio en un momento sumamente difícil con la pandemia y un atentado terrorista en Israel", situación que incluyó una evacuación de ciudadanos argentinos desde ese país.Por su parte, Paleo dio un último discurso en el cual afirmó: ""Nuestra misión es la defensa y el respeto de la Constitución Nacional, los militares nos jugamos la vida por ella y por la bandera".Asimismo, advirtió que la Constitución Nacional "establece el compromiso de recuperar las Islas Malvinas y la defensa de la Constitución y la soberanía"."La defensa de la Constitución y la soberanía territorial de la Nación son los fines de las Fuerzas Armadas", resaltó Paleo y destacó que "la neutralidad política debe ser una actitud firme de nuestros hombres".}Las Fuerzas Armadas, acotó, "no deben ser de un partido o movimiento político. No somos una fuerza facciosa, somos el brazo armado de la Nación".