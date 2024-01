"Hay un capricho" en el oficialismo de tratar la "Ley ómnibus" en tres comisiones

Eduardo Valdés / Foto: Pepe Mateos.

"Vamos a preguntar muchas cosas porque es una ley con elementos que muy convulsionantes para la sociedad. Llama la atención por ejemplo que los farmacéuticos de un día para el otro pasen a ser mala palabra o que se le reduzcan las pensiones a las personas con discapacidad. O que se suspenda La fórmula jubilatoria" Eduardo Valdés

"Un DNU se plantea cuando el Congreso no está funcionando. Ahora el Presidente (Javier Milei) ha convocado a extraordinarias, por lo tanto, se trata de una la norma podría caer porque el Congreso la puede tratar. Sin embargo, eso no sucede. Meter dentro de la ley el DNU es una de las pésimas formas de redacción. Pareciera ser una una provocación" Eduardo Valdés

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por la Ciudad de Buenos Aires, consideró este martes quelas que analizarán en la Cámara baja el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que el Gobierno envió al Congreso, y reiteró que "todos los ministros" del Ejecutivo "deberían asistir" al cuerpo a exponer sobre esta iniciativa."Pareciera haber un capricho de que sean tres comisiones, pero nosotros creemos que. Tendrían que venir todos los ministros a exponer sobre los alcances de este proyecto", afirmó Valdés en las declaraciones que dio en El Destape Radio.El legislador indicó que quedel Gobierno nacional, porque "de la nada lo pusieron parado" junto al presidente Javier Milei cuando el pasado 20 de diciembre se anunció la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la eocnomía.El proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", también denominado como "Ley ómnibus" se comenzará a discutir este martes en comisiones de la Cámara de Diputados , donde se espera que, según lo confirmado por el vocero presidencial, concurran ministros del Gobierno nacional a exponer sobre los alcances de un iniciativa.El funcionario aclaró el lunes, durante una conferencia de prensa formulada en Casa Rosada, que la iniciativa "no se negociará" en cuanto a sus principales lineamientos , pero aseguró que sí se aceptarán "sugerencias" sobre posibles modificaciones.El proyecto comenzará a ser debatido en un plenario de lasy de, que se reunirá a partir de las 14, y donde expondrán el secretario de Energía,(sobre su área y sobre la reforma del Estado), entre las 14 y las 17, y el ministro de Justicia,, entre las 17 y las 20.En tanto, Valdés añadió que la de este martes será "una reunión informativa", y contó que"Independientemente de eso, vamos a preguntar muchas cosas porque es una ley con elementos que muy convulsionantes para la sociedad. Llama la atención por ejemplo que los farmacéuticos de un día para el otro pasen a ser mala palabra o que se le reduzcan las pensiones a las personas con discapacidad. O que se suspenda La fórmula jubilatoria", remarcó.Por otra parte, Valdés se refirió al hecho de que se haya"Un DNU se plantea cuando el Congreso no está funcionando. Ahora el Presidente (Javier Milei) ha convocado a extraordinarias, por lo tanto, se trata de una la norma podría caer porque el Congreso la puede tratar. Sin embargo, eso no sucede.", puntualizó Valdés.