José Urtubey criticó las retenciones a la industria y pidió un enfoque “productivista”

Sobre las reformas promovidas por el Gobierno, Urtubey señaló que “el que mucho abarca, poco aprieta”.

“Creo que hay una visión más fiscalista que productivista. La brecha que va a volver a agrandarse entre el dólar oficial y la inflación es como un reloj bomba. Hasta que no entren masivamente dólares, perdemos competitividad día a día” José Urtubey

El dirigente empresariocuestionó la aplicación de retenciones a las exportaciones de 15% para la industria, prevista en la denominada ley ómnibus y pidió que el Gobierno adopte un enfoque más “productivista”.“Creo que hay una visión más fiscalista que productivista. La brecha que va a volver a agrandarse entre el dólar oficial y la inflación es como un reloj bomba. Hasta que no entren masivamente dólares, perdemos competitividad día a día”, manifestó(UIA) en diálogo con radio 10.En ese sentido, advirtió queUrtubeypara evitar mayores devaluaciones y, en ese sentido, consideró importante “revisar el tema de las retenciones de 15%” para la industria., comentó acerca de la propuesta de aplicar derechos a la exportación de productos industriales, en el mismo porcentaje que tributarían el maíz y el trigo.“Hay que salir de la visión fiscalista de las retenciones. El producto industrial no puede tener la misma retención del maíz”, cuestionó.“En todo el tema del DNU y la ley ómnibus hay ques. Uno no puede cambiar la Argentina y todas sus normas en 10 días”, concluyó Urtubey.