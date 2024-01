Macron nombró a Gabriel Attal como nuevo primer ministro

Foto: AFP

Toutes mes félicitations @GabrielAttal.



Je suis sûr que tu sauras porter fidèlement notre projet et incarner les valeurs qui sont les nôtres.



Les @deputesRE seront des alliés loyaux et exigeants pour répondre aux défis de notre pays et continuer à réformer, pour les Français. pic.twitter.com/AQZ5ZYAu8p — Sylvain Maillard (@SylvainMaillard) January 9, 2024

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

El exministro de Educación francés Gabriel Attal asumió este martes como primer ministro en reemplazo de la renunciante Élizabeth Borne designado por el presidente Emanuel Macron, decidido a imprimir un nuevo impulso a su gestión en un año marcado por las elecciones europeas y los Juegos Olímpicos, pero sobre todo con la vista puesta en evitar un ascenso de la ultraderecha en los comicios de 2027, anunciaron fuentes oficiales.Con 34 años, Attal, quien anunció públicamente ser homosexual y es el primer ministro francés más joven de la historia de la Quinta República,El flamante funcionario tendrá que intentar dar nueva vida al segundo mandato de cinco años de Macron y hacerle frente a un probable ascenso de la extrema derecha, comentó la prensa local.“Me llevo aquí, a (la sede del primer ministro) Matignon, la causa de la escuela. Reafirmo que la escuela es la madre de nuestras batallas, la que debe estar en el centro de nuestras prioridades y a la que, como primer ministro, daré todos los medios de acción necesarios para su éxito. Será una de mis prioridades absolutas en mi actuación al frente del Gobierno. Desde este punto de vista habrá una forma de continuidad", dijo el flamante premier, según consignó el diario Le Monde.“Primero, la prioridad que se le da al trabajo. Siempre debe valorarse mejor trabajar que no trabajar, mientras que la inflación, lo sé, sigue pesando sobre la vida de los franceses. Entonces, es el segundo acto de la liberación de nuestra economía, en particular con la drástica simplificación de la vida de nuestras empresas y nuestros empresarios. Y, finalmente, esta es la acción decidida que debemos tomar en favor de nuestra juventud cuyo talento está esperando ser expresado", añadió.Antes de concluir su discurso,Borne, por su parte, se despidió del cargo con un mensaje para las mujeres: "¡Manténganse firmes! El futuro es suyo".al repasar sus 20 meses en el cargo, recogió la agencia de noticias francesa AFP.La designación de Attal fue apoyada por las fuerzas políticas afines al Gobierno y criticadas por la oposición, tanto de la extrema izquierda como de derecha y extrema derecha, que en general consideraron que el presidente nombró en el cargo a un clon suyo, por características de juventud y tendencia ideológica.Con una imagen de "buen alumno",, encarna además la derechización de la política del presidente centrista.Durante sus seis meses al frente del importante ministerio de Educación, defendió una escuela de "derechos y deberes", prohibió la abaya -prenda usada por las musulmanas- y se manifestó a favor del uso de uniformes escolares.Hijo de un productor de cine y antiguo alumno de la elitista Escuela Alsaciana de París anunció además el regreso de los repetidores o la introducción de grupos de nivel para las clases de Francés y Matemáticas en secundaria.Su fulgurante ascenso político -de secretario de Estado en 2018 a primer ministro, pasando por portavoz del Gobierno, titular de Cuentas Públicas y de Educación- recuerda al de Macron, que se convirtió en presidente en 2017 con 39 años."La juventud, su popularidad en la opinión pública y la capacidad real o supuesta de liderar la campaña del Gobierno para las elecciones europeas" decantaron su designación, indicó una fuente próxima al ejecutivo., según un sondeo de OpinionWay a mediados de diciembre, la alianza oficialista tiene una dura tarea para alcanzar al partido de la ultraderechista Marine Le Pen (27%) en las elecciones al Parlamento Europeo de junio próximo.La alianza centrista de Macron perdió su mayoría absoluta en las elecciones legislativas de 2022 y, desde entonces ha tenido que recurrir al apoyo de la oposición de derecha para aprobar sus reformas clave, tensando el ala izquierda del oficialismo., como también quieren otras figuras del oficialismo como los ministros Bruno Le Maire y Gérald Darmanin, y el ex primer ministro Édouard Philippe, según los observadores.