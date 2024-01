Zimmermann: "No se puede aprobar un DNU que parece inconstitucional"

"El Senado está trabajando por la convocatoria extraordinaria y estamos esperando la conformación de la Comisión Bicameral para tratar el DNU", amplió / Foto: Archivo

El senador por la Unión Cívica Radical (UCR), Víctor Zimmermann, sostuvo este martes que el Poder Ejecutivoy aseguró que "no se puede aprobar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que parece inconstitucional", en relación a la normativa que busca desregular la economía y que fue emitido por el Gobierno nacional el pasado 20 de diciembre."La Argentina es muy dispar. Las medidas no impactan de la misma manera en el norte del país que en la parte central. Coincido con el documento de la UCR en que hay algunas cuestiones que están incumpliendo las normas (constitucionales). El Poder Ejecutivo no puede tener imposiciones de carácter legislativo, excepto en circunstancias excepcionales", indicó Zimmermann en declaraciones a FM La Patriada.En esta línea, agregó que "no se puede aprobar un DNU que, a grandes términos, parece inconstitucional".Zimmerman señaló que un DNU responde a "necesidades excepcionales e imposibilidad de seguir los trámites necesarios para las leyes" pero mientras tanto "convoca a extraordinarias para tratar la ley ómnibus", en relación al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que el Gobierno envió al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias., señaló Zimmerman como ejemplo de la falta de "urgencia" que tiene el DNU promulgado por el Ejecutivo.Asimismo, el senador contó que la conclusión de la reunión que mantuvieron los gobernadores con el Presidente es que "le den gobernabilidad" e indicó que los gobernadores quieren gobernabilidad pero "en cumplimiento con la norma, la Constitución y la división de poderes".advirtió.Finalmente, sobre el elogio del presidente Javier Milei al ministro de Economía Luis Caputo por tener una inflación mensual del 30% sostuvo que "no le parece que sean números para ponerse contento".