Presentaron a Facundo Sava como nuevo técnico de Huracán

Sava fue presentado en Huracán y admitió: "Tenía muchas ganas de dirigirlo" VER VIDEO

Sava en la presentación como DT del "Globo" / Foto: Osvaldo Fanton.

Foto: Osvaldo Fanton.

También se presentó a Milano como DT de Reseva, a Galíndez como arquero y a Coyette como coordinador de Inferiores / Foto: Osvaldo Fanton.

“Vine a Huracán porque quiero un equipo competitivo hasta el Mundial”, admitió Galíndez Hernán Galíndez, el primer refuerzo que consiguió Huracán en este mercado de pases de verano, admitió este lunes que arribó a la entidad de Parque de los Patricios porque pretende “un equipo competitivo” hasta la realización del próximo Mundial 2026 de fútbol.



“Vine porque quiero un equipo competitivo hasta el próximo Mundial. Y Huracán lo tiene”, dijo el guardavallas, de 36 años y nacido en Rosario, pero que adoptó la ciudadanía ecuatoriana para actuar en el seleccionado del Pacífico, que busca la clasificación a Estados Unidos-México-Canadá 2026.



“Hay un equipazo, queremos pelear un título y clasificar a una Copa internacional. Este club es grande y exige eso”, apuntó el exarquero de Rosario Central y Quilmes en la conferencia de prensa presentación, realizada en el estadio Tomás A. Ducó.



Galíndez, quien no ataja en la Argentina desde hace trece temporadas, reconoció que recibió las mejores referencias del "Globo" de parte del DT Jorge Célico, a quien supo tener interino en el combinado nacional ecuatoriano y ahora está al frente de la Universidad Católica.



“Jorge Célico es uno de los entrenadores más importantes de mi carrera. Me deseó lo mejor porque es hincha del club. Es un gusto defender estos colores”, apuntó.



El guardametas titular del representativo ecuatoriano que orienta el DT español Félix Sánchez admitió que “no busca” una revancha en la Argentina, aunque sí aclaró que precisaba “una vuelta más acá”.



“Jugué acá en Central y Quilmes, con 21 años. Y no estaba preparado para hacerlo. Por eso le aconsejo a los chicos a decir que tienen miedo”, se sinceró.



“Hoy tengo más de 500 partidos en Primera, Copa América y Mundial. Disfruto el fútbol y le saco dramatismo”, consideró Galíndez.



“No vengo a pasar el tiempo porque sé que no me queda mucho de carrera. Insisto que quiero estar en el próximo Mundial y Huracán me dará eso”, sentenció el arquero.

en el fútbol argentino y admitió tener “muchas ganas” de dirigir al ‘Globo’, luego de su paso por cuatro partidos en Sarmiento de Junín durante el tramo final del año pasado.con un equipo que me gusta y una hinchada apasionada”, remarcó el DT bonaerense, de 49 años, en la conferencia de prensa que brindó en uno de los salones del estadio Tomás A. Ducó, flanqueado por el presidente, David Garzón, y por el secretario deportivo, Daniel Vega.reafirmó el ‘Colorado’ nacido en Ituzaingó, quien recordó que condujo los últimos cuatro partidos de Sarmiento en la Copa de la Liga (LPF) 2023 porque “los dirigentes aceptaron la finalización del vínculo una vez cumplido el objetivo”, que fue salvarse del descenso.Sava,sostuvo que le agradó ver a un equipo como Huracán “protagonista en todas las canchas”.“Haré todo lo posible para seguir ese camino. El grupo de jugadores es extraordinario. Vamos a salir a todos los partidos a ganar como este club se merece” insistió.El técnico reconoció como un síntoma positivoEso también me sedujo. Cuando se cambian tantos jugadores es difícil”, dijo.“Llegar a Huracán me encuentra en un momento de madurez. Tuve experiencias buenas y otras no tanto. Siempre traté de mantener los pies sobre la tierra. Disfruto de mi trabajo y me apasiona lo que hago”, puntualizó.En la previa de la presentación del ‘Colorado’,y a Mauro Milano, como entrenador de la división Reserva.