Barco ejecutó la cláusula de salida y dejó Boca para jugar en el Brighton inglés

La habilidad y la dinámica del "Colo" Barco seguirán creciendo en el Brigthon de la Premier League / Foto: Cris Sille.

La última oferta del club inglés, rechazada por Boca, se elevaba a 10,5 millones de dólares. Pero con impuestos y porcentajes para jugador y representante (Adrián Ruocco), a la institución xeneize le iban a quedar cerca de 8 millones limpios de la moneda estadounidense

Se cerró lo de Lema

Cristian Lema ya entrenó con sus compañeros y se puso a las órdenes del cuerpo técnico comandado por Diego Martínez.



¡A dejar la piel! ⚽ #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/38rqLEiDgo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 8, 2024

#Partidas



Boca acordó los préstamos por 1 año de Agustín Obando y Oscar Salomón (Platense), Maximiliano Zalazar (Barracas Central) y Gastón Gerzel (Los Andes). pic.twitter.com/ES1gk7JwCs — Esto es Boca (@estoesboca_ok) January 8, 2024

que esta tarde confirmó su primer refuerzo en el mercado de pases con el arribo del zaguero central Cristian Lema.Lo que era una suerte de secreto a voces se terminó de concretar durante la jornada. La representación del pibe Barco, de 19 años,, que se sumará al conjunto europeo una vez finalizado el Preolímpico Sub '23 con el seleccionado argentino que se jugará desde el sábado 20 en Venezuela el pasaporte para París 2024.Ejecutar la cláusulaporque ahora le quedarán 9,5 millones de dólares netos, descontado el porcentual para AFA, sin porcentaje para el futbolista.La última oferta del club inglés, rechazada por Boca,Pero con impuestos y porcentajes para jugador y representante (Adrián Ruocco), a la institución xeneize le iban a quedar cerca de 8 millones limpios de la moneda estadounidense.El también argentino Facundo Buonanotte (ex Rosario Central) milita en el equipo que dirige el DT italiano Roberto De Zerbi.Una de las figuras del Boca 2023, surgido de las divisiones formativas, se marcha así de la entidad auriazul.Como contrapartida,fue anunciado este lunes como la primera adquisición del plantel que conduce el DT Diego Martínez.proveniente de Lanús. El también exjugador de Newell's, Belgrano de Córdoba y Tigre, entre otras entidades, se entrenó esta tarde junto a sus nuevos compañeros en el predio de Ezeiza.“¡Bienvenido, Cristian!”, fueron las palabras que utilizaron en las redes del club de la Ribera. Según se informó en Lanús, el jugador “Lema hizo uso de la cláusula de salida establecida en su contrato y no continuará como jugador de la institución. Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos profesionales”. El defensor, que firmó un contrato por dos temporadas, abonó su clausula de salida, estimada en 400.000 dólares.La institución "Xeneize" contó este lunes con labores normales para los uruguayos Marcelo Saracchi y Edinson Cavani, quienes trabajaron a la par de sus compañeros.Boca tendrá triple competencia en el primer semestre de 2024: Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.En cuanto a salidas, Boca hizo oficial este lunesLos dirigidos por Martínez se entrenaron este lunes en doble turno. Por la mañana hubo ejercicios físicos y, por la tarde, se llevaron a cabo labores futbolísticas. La rutina se repetirá hasta el viernes, cuando quedarán concentrados en el Hotel Intercontinental, de Buenos Aires.El equipo de Martínezante rival a designar, en el predio de Ezeiza, en horario matutino.