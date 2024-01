Milei fijó residencia en la Quinta presidencial de Olivos

Foto: Archivo

El presidente Javier Milei se mudó este lunes a la Quinta de Olivos, la residencia habitual de los jefes de Estado situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, desde donde trabajará la mayor parte de la semana, con la excepción de los martes y los jueves, días en los que encabezará las reuniones de Gabinete en la Casa Rosada., en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.De esa forma, sin dar precisiones, Adorni dijo que se concreta finalmente la mudanza del jefe de Estado a Olivos, ubicada en la localidad del mismo nombre en el partido bonaerense de Vicente López.Este domingo, en una entrevista con Radio Mitre,en la avenida Córdoba al 800 de Buenos Aires.El mandatario explicó que una de las razones de laMilei había revelado en esa entrevista que "mañana (por hoy) me instalo" en la Quinta Presidencial del Olivos, donde pasará la mayor cantidad de su tiempo, pero aún no irán sus perros.Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles "son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio", aclaró el Presidente.Ya este martes por la mañana el jefe de Estado realizará ese primer recorrido terrestre hasta la sede del Poder Ejecutivo, para encabezar a las 8 el encuentro con sus ministros.Durante las dos primeras semanas de gestión, las reuniones de gabinete en Casa de Gobierno eran diarias y luego se espaciaron para los martes y jueves, como apuntó el propio Milei.Ya antes de asumir la presidencia, el 10 de diciembre pasado, el mandatario había dicho que era su propósito no solo vivir sino trabajar también en la Quinta de Olivos, dejando la Casa Rosada solamente para algunas actividades puntuales.De este modo, desde este lunes Milei deja el Hotel Libertador, en avenida Córdoba 690, donde se alojó durante la campaña electoral y en los primeros 28 días de su gobierno.El mandatario había acudido a la Quinta de Olivos en la mañana del 21 de noviembre pasado, en oportunidad de un encuentro con su antecesor Alberto Fernández, donde dieron inicio formal al proceso de transición.Milei había ido acompañado en aquella oportunidad por Nicolás Posse, actual jefe de Gabinete.Por otra parte, elA las 18.30, ambos salieron al tradicional balcón de calle Balcarce 50 a saludar a la gente que estaba por Plaza de Mayo y minutos después se retiraron juntos por la explanada que da a la avenida Rivadavia.