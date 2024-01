Mar del Plata, sin colectivos en plena temporada por un paro

La ciudad turística más importante del país, sin colectivos / Foto: Diego Izquierdo.

La seccionalAutomotor (UTA) inició este lunes a la tarde un pen el sen reclamo del pago de los salarios de diciembre.A través de un comunicado, el sindicato que agrupa a los trabajadores del transporte público de pasajeros confirmó el inicio de la medida de fuerza desde las 18"Tal como lo habíamos adelantado el día viernes 5 de enero, y al no haberse hecho efectivo el pago de los haberes del mes de diciembre, a partir de las 18 horas del día de la fecha iniciamos una retención de tareas, no brindando el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Mar del Plata", informó la UTA local .Ante el impacto del paro en plena temporada de verano, la seccional expresó: "Lamentamos tener que tomar medidas de este tipo, ya que hasta último momento colaboramos y esperamos a que se nos cumpla con el pago de nuestro salario".Desde las 18 solo circulaban por las calles marplatenses las unidades que ya habían iniciado su recorrido, que se llenaban rápidamente a medida que los pasajerosEl sindicato comandado a nivel local por Maximiliano Escriba defendió el paro, al sostener quepara afrontar las distintas obligaciones, con el agravante de una economía que golpea fuertemente con continuos aumentos".La seccional local describió la situación de los trabajadores del transporte como "preocupante" y subrayó "la incertidumbre de no saber cómo afrontar obligaciones como pago de alquileres, pagos de tarjetas de crédito y procurar la comida para nuestras familias"."Esperamos que esta situación se solucione pronto y quienes tienen la responsabilidad hagan lo que corresponda y nos depositen nuestro salario", expresó el comunicado.