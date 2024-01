Espectáculos

08-01-2024 18:27 - "Sabios y populares", para leer y escuchar

La historia de los refranes: "Borrar con el codo lo que se escribió con la mano"

Refrán de muchas palabras, siempre muta. Pero siempre son los mismos elementos: una mano que escribe, un codo que borra lo escrito. Este adagio español aplica para quien borra una respuesta que estuvo mal, o se retracta de una reacción por algo que no le agradó; sin embargo, no necesariamente indica que quien lo hace, no se hace cargo de su responsabilidad en lo sucedido.