Bariloche: en pleno paro de colectivos, el intendente busca "liberar" el transporte

El intendente de Bariloche,, anunció este lunes el envío de un proyecto de ordenanza para "" el transporte comercial de pasajeros en la ciudad, en medio de un nuevo paro de choferes del servicio de transporte urbano por falta de pago de salarios., sostuvo el intendente en diálogo con Télam.En ese proyecto, explicó.La propuesta del Ejecutivo local se conoce mientras la ciudad rionegrina atraviesa el, que reclaman que se les abone en su totalidad los salarios correspondiente a diciembre, además del aguinaldo.La empresa, única prestataria del servicio de transporte urbano, depositó este lunes al mediodía el 50 por ciento de los sueldos adeudados, aunque los trabajadores ratificaron que continuarán con la medida de fuerza hasta cobrar la totalidad de sus salarios.El pago realizado "no mueve nada: la situación sigue siendo exactamente la misma que antes, la medida de fuerza sigue", ratificó en diálogo con Télam el secretario gremial de la UTA,La resolución de la medida podría encarrilarse hacia el jueves, según confían en el Municipio.El Gobierno provincial llamó este lunes a conciliación obligatoria en el conflicto "y calculan que, según lo anunciado por la provincia", afirmó Cortés.Si bien trascendió que se esperaba que este lunes se realizara una reunión entre Mi Bus y la UTA para acercar posiciones, Curilén sostuvo que no había nada oficializado al respecto."Lo único que teníamos es que la empresa el día viernes nos había manifestado que tenían una intención de abonar el 50% del salario, si le entraba una plata que le transfería Provincia", precisó.correspondientes a subsidios nacionales y provinciales, sostuvo Curilén respecto del fin de la medida de fuerza, y afirmó que "eso depende exclusivamente de la Provincia, con qué agilidad se mueva".Los choferes decidieron comenzar elpasado a las 0 horas, luego de que se venciera el plazo legal para percibir sus salarios.Télam intentó sin éxito comunicarse con fuentes de la empresa prestataria del transporte de pasajeros, que suele cargar la responsabilidad por el atraso en el pago de los salarios a la falta de giro de los subsidios convenidos por parte del gobierno provincial.La situación con posible resolución en Viedma afecta sin embargo directamente a Bariloche, donde se ven afectados en su movilidad miles de usuarios de colectivos, tanto locales que utilizan el servicio diariamente como turistas, ya que la compañía realiza los trayectos que van a lugares como el C, entre otros., analizó Cortés, y consideró que en la ciudad se da "una situación compleja con la gente, porque tiene que caminar o pagar un taxi, que vale 8 o 10 mil pesos".Desde el gobierno municipal han cuestionado a anteriores administraciones por "haberle dado (el servicio) todo a una sola empresa", lo que genera que "una sola empresa te para y para todo Bariloche"."También está el riesgo empresario: si vos tenés una empresa y te faltan 60 millones, como los que están faltando para pagar los salarios... Si no tenés 60 millones en un negocio que maneja alrededor de 300 millones, es porque no tenés una empresa o porque te estás haciendo el vivo", cuestionó el intendente más temprano en declaraciones radiales.El paro del transporte público por falta de pagos de salarios es una problemática recurrente en la ciudad rionegrina, donde desde esta semana, en un paso más de una serie de aumentos escalonados que llevarán la tarifa de colectivos a $ 320 pesos en febrero.