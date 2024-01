Abad: "El DNU como está planteado es inconstitucional, se arroga facultades legislativas"

Maximiliano Abad destacó que "cuando hay emergencia y uno la reconoce se debe fortalecer el rol de cada uno de los poderes del Estado". (Foto Archivo)

El senador nacional radicalafirmó este lunesque elimpulsado por el presidentees inconstitucional porque se "arroga facultades" del Poder Legislativo; pidió "preservar una democracia republicana" que ante la "emergencia fortalezca el rol de cada poder del Estado" y advirtió que "el Gobierno empieza a tener contradicciones".porque se arroga facultades del Legislativo", sostuvo Abad en declaraciones a El Destape Radio sobre el decreto 70/2023 emitido por el Poder Ejecutivo que busca desregular la economía. Parael planteo "es de forma independientemente de la posición de fondo"."Para nosotros la forma es relevante porque vivimos en una democracia republicana y la división de poderes es importante. No estoy dispuesto a acompañar en estos términos", advirtió Abad.Si bienseñaló que los senadores radicales "están en la misma sintonía por una cuestión de valores". El legislador radical destacó que "cuando hay emergencia y uno la reconoce se debe fortalecer el rol de cada uno de los poderes del Estado"."Por más que el Presidente se enoje o diga que quienes no acompañan están buscando tongo,para que se preserve una democracia republicana en la Argentina", ahondó.Y argumentó: "El Ejecutivo tiene que atender la emergencia pero el Congreso debe fortalecer su trabajo y eso implica dedicarle tiempo, deben venir los funcionarios de primera línea a explicar y debemos abrir el debate para mejorar las leyes o proponer alternativas"."Reivindico en la emergencia el rol de los poderes del Estado y no hacer todo rápido sin darse tiempo para el debate necesario", abundó.Sobre el trabajo parlamentario que se hará en la gestión de La Libertad Avanza, Abad consideró que"En algunas cosas se estará de acuerdo, otras se mejorarán, en otras habrán propuestas alternativas. Pero el Gobierno empieza a tener contradicciones", indicó.Y completó: "Creo quepero eso implica que el diálogo tiene que estar siempre abierto en la construcción para mejorar leyes y evitar que se produzcan daños en la sociedad".