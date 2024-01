El comercio con Brasil cortó una racha negativa de once meses. /Foto: archivo.

, lo que significó el primer saldo positivo en once meses, de acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).El número favorable fue resultado de exportaciones por U$S886 millones, contra US$834 millones por importaciones.De esta manera,, cuando se ubicó en U$S1.954 millones.Asimismo,"Las ventas argentinas a Brasil cayeron en diciembre de 2023 un 9,7% interanual (noveno mes consecutivo de baja) al sumar U$S 886 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 834 millones y mostraron una caída interanual del 14,3%", precisó la CAC.Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit de U$S 52 millones (luego de once meses de valor negativo).La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en diciembre (9,7%) correspondió principalmente a la baja de petróleo bruto o aceites minerales bituminosos en bruto y preparaciones, trigo y centeno, polímeros de etileno en formas primarias y cereales y propano y butano licuado.En tanto, la merma de las importaciones argentinas (14,3%) se explicó principalmente por el retroceso en las compras de tubos y perfiles huecos y accesorios para tubos de hierro o acero, instalaciones y equipos de ingeniería civil y motores de pistón y sus partes, entre otros, detalló la CAC.Con los datos de diciembre ya consolidados, la entidad empresaria observó que el comercio entre ambos países acumuló durante el año 2023 un saldo negativo para la Argentina de U$S4.719 millones."Vale señalar que las exportaciones disminuyeron 8,4% entre enero y diciembre de 2023 con respecto a los doce meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 8,9% en el mismo período", agregó la CAC.