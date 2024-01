Rige una alerta roja por la presencia de cianobacterias en la Laguna de Lobos

Ya hubo otros alertas por cianobacterias en lagunas bonaerenses. (Archivo)

Se recomienda no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca, y no consumir alimentos del espejo de agua

La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense, en el marco del, emitió una alerta roja por la presencia de estos microorganismos en ely mantiene alerta naranja en varias lagunas de la provincia de Buenos Aires.Según se informó este lunes, a través del Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias , mediante el Cianosemáforo se mantiene hoy una alerta roja por la presencia de cianobacterias en el balneario de laEn este sentido, informa que, con una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua de floración consolidada.Al respecto, recomienda no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca, y no consumir alimentos del espejo de agua.Según se indicó, se podrá observar la bandera sanitaria para alertar a los bañistas que se acerquen a la zona en esta época estival.En tanto, se encuentran con alerta naranja, Laguna de Rocha en Chacabuco, como así también el Río Salado a la altura del Puente de la Ruta 5, Puente de Ladaga y Achupallas del municipio de Alberti, por lo que se aplica la bandera sanitaria.De igual modo, advierten estas condiciones las zonas del Muelle, Punta Norte, San José y Puerto Aventura en la Laguna de Chascomús y en La Laguna los Horcones y El Carbón, ubicadas en el partido bonaerense de General Madariaga.En este sentido, según se informa a través del cianosemáforo,que indica que los niveles de cianobacterias son de riesgo medio, pero no en una capa continua.En este sentido,, se indicó.