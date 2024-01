Mondino negó que la decisión de no sumarse a los Brics haya sido un "desaire" a Brasil

La canciller Mondino declaró que el presidente Milei estará sólo un día en Davos. (Foto Víctor Carreira)

La cancillernegó este lunes que la decisión tomada días atrás por el Gobierno nacional de no aceptar la invitación a ser parte de los países integrantes del bloque de loshaya significado un "desaire" a, que había impulsado el ingreso de la Argentina a ese grupo de naciones.. No creo que (esa) sea la teoría brasileña.Tenemos una crisis en Argentina y estar en un organismo más nos genera distracciones", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores en declaraciones a Radio Perfil.El Gobierno nacional envió el 29 de diciembre pasado una carta a los presidentes de los cinco países integrantes del bloque depara anunciar que no considera "oportuno en esta instancia" participar de ese espacio de economías emergentes.Según trascendió en aquel momento, en la comunicación oficial se destacó que "muchos ejes de la política exterior actual difieren de la anterior" gestión.)FW)Argentina había sido invitada en agosto pasado a participar de los Brics tras una gestión que había llevado a cabo el presidente Luis Inácio Lula Da Silva(FW)En aquel momento, el entonces mandatario Alberto Fernández consideró que la incorporación del país al bloque, que, era una posibilidad para "abrir nuevos mercados".Mondino opinó que "hay una fuerte confusión" acerca de "lo que representan los Brics", un bloque que, destacó, "no tiene estatuto ni nada"."No es organismo, sino una reunión de voluntades de distintos países, con todos los cuales ya estamos trabajando y tenemos relaciones comerciales", completó.La canciller, además, afirmó que, sostuvo.Mondino,a su vez, aseguró que la reunión que llevará a cabo en noviembre próximoes "una oportunidad para la Argentina", que procurará "ser miembro activo en la toma de decisiones" del foro que agrupa a las principales potencias mundiales.Al respecto, confirmó que"Le he pedido a Pinedo que tome esa responsabilidad. Tiene una gran experiencia política", explicó Mondino acerca de la figura del exsenador del Pro.Por último, la canciller dijo que el presidente Javier, la villa turística suiza donde a partir del 15 de enero se llevará a cabo el tradicional Foro Económico Mundial que reúne a presidentes y empresarios.El corto tiempo que permanecerá el jefe de Estado allí se debe a que "no dan los vuelos" de línea, indicó, debido a que