Milei delegó en la Secretaría de Empresas del Estado la administración de empresas públicas

Foto: Camila Godoy

El presidente Javier Milei delegó en la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado la administración de las empresas públicas, que estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, con el objetivo de buscar el "saneamiento" de esas firmas, informó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.En conferencia de prensa en Casa de Gobierno , Adorni sostuvo que la intención es que esas empresas "operen de la manera más eficiente posible" porque "no pueden seguir perdiendo plata" y es "de público conocimiento el déficit que tienen y lo perjudicial que representa en las arcas del Estado".Asimismo, anunció que, después de haber residido desde la campaña electoral en el Hotel Libertador.Adorni ratificó que "a partir de hoy (por este lunes) la residencia del Presidente será Olivos".Por otro lado, el vocero presidencial indicó que los ministros del Poder Ejecutivo darán explicaciones en el Congreso sobre los alcances de la ley ómnibus que se debate en la Cámara de Diputados.Con respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Javier Milei buscará "reflotar el acuerdo caído" a partir del "incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país" con ese organismo de crédito.En la antesala de la reunión de representantes del FMI con el equipo económico, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el plan oficial en marcha esque no debería generar "ningún tipo de inconveniente para que el acuerdo no se reflote".