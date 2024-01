Por primera vez, trasladaron en motos médicas tejido cardíaco para implantar en un menor

"Evaluamos que la ambulancia puede quedar trabada, la moto pasa por cualquier rincón. Hasta puede ir por arriba de una vereda con mucho cuidado", dijo el titular del Same, Alberto Crescenti / Foto: Lara Sartor.

"Es un operativo que venimos diagramando hace un tiempo conjuntamente con Policía de la Ciudad, a la cual agradezco" Alberto Crescenti

"Evaluamos que la ambulancia puede quedar trabada, la moto pasa por cualquier rincón. Hasta puede ir por arriba de una vereda con mucho cuidado" Alberto Crescenti

El(SAME) de latrasladó con éxito, por primera vez en motos médicas adaptadas, material de tejido cardíaco crioconservado desde el Banco de tejidos delal quirófano del, donde será implantado en un menor, se informó oficialmente.A las 8:15 comenzó este lunes el operativo de, según informaron fuentes del Ministerio de Salud porteño., señaló el director del SAME, Alberto Crescenti, desde el Hospital Gutiérrez cuando concluyó el traslado.Se trata de la primera vez que se hace un operativo de traslado de tejidos para su trasplante en una moto médica."Es un operativo que venimos diagramando hace un tiempo conjuntamente con Policía de la Ciudad, a la cual agradezco", agregó Crescenti en declaraciones a la prensa.Las tres motos médicas del SAME a cargo del traslado estuvieron acompañados por escolta policial de la ciudad, ya que "es un trayecto no exento de peligros y hay que cortar las contra calles", apuntó Crescenti.Desde el Ministerio de Salud porteño informaron que motivó este tipo de traslado, precisó Crescenti y detalló que estuvieron organizando el traslado durante una semana."Evaluamos que la ambulancia puede quedar trabada, la moto pasa por cualquier rincón. Hasta puede ir por arriba de una vereda con mucho cuidado", agregó.La intervención comenzó en forma coordinada y simultánea entre el SAME, Policía de la Ciudad, el Hospital Gutiérrez y el Hospital Garrahan.