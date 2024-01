Para Pichetto, "es bastante difícil que el DNU pueda ser rechazado"

El líder del bloque Hacemos Coalición Federal.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto consideró este domingo quede algunos dirigentes de la oposición deimpulsado por el presidentey señaló que "es bastante difícil que pueda ser rechazado", aunqueEl líder del bloqueen declaraciones a Radio Mitre, remarcó que su espacio trabaja para que el Gobierno "tenga los instrumentos para mejorar esta crisis" y aseveró que "es evidente que debe dejarse ayudar".El diputado sostuvo que "hay predisposición y buena voluntad" de algunos sectores de la oposición para apoyar el DNU y sobre todo "la estructura que le interesa al Gobierno, que es la económica, social, la tarifaria y la fiscal".El diputado bonaerense indicó que desdey enfatizó que los funcionarios nacionales "deben venir a explicar la ley, es importante que vengan y no le tengan miedo" al poder Legislativo.. Me parece que la complejidad que puede tener el DNU está en alguno de los tramos que pueden ser analizados por la Justicia, como ocurrió con la resolución de la cámara laboral que va a terminar siendo resuelto por la Corte", señaló.Pichetto detalló que el DNU será tratado esta semana en las comisiones y espera que los funcionarios del Gobierno "expliquen" el proyecto."Los funcionarios deben venir a explicar la ley y es importante que vengan y no tengan miedo al Congreso", dijo el diputado.Sobre el proyecto de la, sostuvo que "el Congreso debe analizar la constitucionalidad y la urgencia de la ley"."Siempre hay temas que son más urgentes que otros. Hay temas que están relacionados con los recursos, con la renta y después lo mezclan con el juicio por jurado, con el protocolo penal", indicó.Sobre este aspecto asevero que hay "una falta de expertise del Gobierno, de privilegiar lo importante de lo secundario". Luego, analizó el rol parlamentario de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso y sostuvo que deben "trabajar en el convencimiento de diferentes sectores de la cámara"."Los otros sectores que quieren colaborar requieren de un esquema de diálogo constitucional", indicó. Además,, incluido en el proyecto de ley "ómnibus", y remarcó que la iniciativa"El abordaje que se hace sobre la Ley de Pesca es muy negativo. Privatiza el mar Argentino y quiebra el sistema de pesca del país. Parecería que van para atrás. Hay que defender el interés argentino y no hay que permitir que depreden el mar", indicó.Por último, al ser consultado sobre la gobernabilidad de Milei,"Veo una actitud del Gobierno muy dura contra todos los sectores. Yo creo que hay que tener diálogo con todos. Yo sé que el Presidente cree que el consenso no sirve, porque, donde no se construye liderazgo con consenso", concluyó el diputado.