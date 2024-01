El Frente de Izquierda busca "derrotar el plan del Gobierno" en las calles y el Congreso

Bregman y Del Caño, dos de los cinco legisladores del FIT-U. (Foto Alfredo Luna)

El(FIT-U) buscará llevar adelante un plan de lucha con el objetivo de "derrotar" las medidas del Gobierno tanto en el Congreso como en las calles, y espera que el paro nacional convocado por la CGT para el 24 de enero logre poner freno a lo que advierten como un intento de "autocracia" por parte del presidente Javier Milei.Por un lado,se preparan para rechazar la llamada ley ómnibus en el Parlamento, a la que califican como anticonstitucional, y poner un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía."Vamos a expresar el rechazo a la ley ómnibus en su totalidad que establece un cuasi Estado de sitio. Y en lo que hace al DNU queremos plantear que se constituya la bicameral y sesione el 23 de enero para rechazarlo e", aseguró Castillo en declaraciones a Télam.En el FIT creen que el Gobierno no va a poder sumar las voluntades necesarias para aprobar el paquete de reformas de la ley ómnibus, ya que no cuentan con los apoyos a las medidas.En el Congreso ya tuvo lugar el primer momento de tensión, que denunciaban arbitrariedad e irregularidades en las designaciones de las presidencias de las comisiones, yDesde la alianza troskista reclaman que a pesar de contar con cinco diputados, sólo les otorgaron lugar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que consideran injusto porque, dicen, a bloques de" les asignaron incluso la presidencia, utilizando de forma discrecional otros mecanismos de selección".El hecho tomó notoriedad pública cuandoen el momento en que estaba pidiendo impugnar esa designación luego de que hubieray para todos los que corten la calle."Tiene una denuncia judicial y se autoproclamó como presidente de la comisión. Es una discrecionaldiad absoluta y algo insólito", aseguró Castillo. Ante este escenario, desde el FIT-U aseguran queAdemás,que ya se están llevando adelante, y esperan que el paro convocado por la CGT para el 24 de enero logre demostrar la fuerza popular con una masiva convocatoria que canalice el "desencanto" y descontento con el Gobierno.Sin embargo,ya que temen que se inclinen por una postura más dialoguista con el Gobierno y que incluso puedan dar marcha atrás con el paro nacional.Como forma de diferenciarse, y con el objetivo de expresar un polo verdaderamente combativo,"El ataque del DNU al pueblo va mucho más allá de la reforma laboral. La CGT debe mantener el paro por su anulación definitiva, para rechazar la ley ómnibus y sobre todo para reclamar una inmediata recomposición salarial ante el 'Rodrigazo' ejecutado por Milei", subrayóen sus redes sociales, luego de conocerse que la Justicia hizo lugar a las medidas cautelares en lo que respecta a las reformas laborales del DNU."El 24 de enero vamos a quebrar el protocolo de (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich.en las calles impidiendo que la gente pueda movilizar", coinciden distintas fuentes partidarias.Para organizar la jornada, elle extendió una carta al Plenario del Sindicalismo Combativo para convocar a un plenario el próximo 20 de enero junto a otras organizaciones políticas, sindicales y piqueteras.La primera marcha tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, cuando ely otras organizaciones leyeron un documento en Plaza de Mayo y donde se puso a prueba por primera vez el llamado protocolo para el "mantenimiento del orden público" que, entre otras cosas, exigía que la marcha se realice exclusivamente por la vereda.Por otro lado,en el distrito y esperan conseguir el acompañamiento del peronismo porteño en esta iniciativa."Estamos solicitando y exigiendo que se convoque a sesiones extraordinarias porque están de vacaciones en al legislatura. Todavía no tuvimos una sola sesión desde que asumí el 10 de diciembre", recalcó