El volumen de los plazos fijos tradicionales en pesos cayó 46% en diciembre

Según el Banco Central, las cuentas de plazo fijo crecieron un 145% desde la pandemia. (Foto Leo Vaca)

La modificación del plazo de 90 a 180 días los hace menos atractivos ya que la incertidumbre aumenta: en un escenario macroeconómico tan volátil, seis meses es una eternidad

Con estos movimientos, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los financieros finalizó la semana en el orden del 40%

La política deque elviene llevando a cabo en las últimas semanas quita alternativas a los ahorristas, en un escenario de alta inflación y de continuidad del cepo cambiario, lo que determinó en diciembre un derrumbe del 46% interanual en el volumen de los, a modo de continuidad con lo sucedido en los meses previos.El pasado 18 de diciembre, ocho días después de la asunción del presidente, el Banco Central (BCRA) bajó la tasa nominal que pagan los plazos fijos unos 23 puntos porcentuales al reducirla de 133% a 110% anual, equivalente a un rendimiento mensual de 9,1%.De esta manera,teniendo en cuenta que, según las estimaciones privadas, la inflación en el último mes del año fue de entre 25 y 30%.A esto se suma que para enero y febreroDe acuerdo a la mirada de distintos analistas del mercado, la política de tasas reales negativasl, de manera de ir normalizando su balance, una estrategia que repercute negativamente en el tradicional instrumento de ahorro en pesos de los argentinos.Contrariamente a lo que a veces se cree,Tanto es así que, último dato disponible del Banco Central.Sin embargo, en este contexto la dinámica parece irse modificando. Es así queen términos interanuales reales, de acuerdo a datos de la consultora Analytica.La semana pasada hubo una decisión que le quitó atractivo a otro instrumento:Esta última opción, antes de esta decisión del Central,, de acuerdo a datos del mercado.Esto sucedía porque la importante baja de la tasa de interés de referencia que realizó el BCRA transformó a los plazos fijos UVA, que ajustan por inflación, en la alternativa más conveniente para canalizar el ahorro en moneda local.“A pesar de todo eso, hoy por hoy,que le permite al ahorrista empatarle a la inflación. Sin embargo, debemos destacar que para precancelarlo la tasa es considerablemente más baja y seguramente se pierda contra la inflación acumulada hasta ese punto”, sostuvo elEn este escenario, el ahorrista tiene pocas alternativas para ahorrar en pesos de manera rentable. En su cuenta personal de X (ex Twitter),señaló que “con tasas del 9%, plazo fijo UVA a 6 meses e inflación del 20/30% por mes,Y agregó: “¿Qué puede hacer un pequeño ahorrista en este contexto? O ve como sus pesos pierden poder adquisitivo o compra dólares y espera”.En la misma línea,indicó que “es difícil pensar en alternativas en pesos hoy que no sean volcar esa liquidez a la compra de divisas y esperar a ver cuál es la estrategia o el rumbo que toma el Gobierno”.Parte de esta situación repercutió en el fin de la calma en los dólares financieros que se vivió en las últimas rondas. En efecto, el dólar MEP finalizó con una suba semanal del 11%, al pasar de $995 hasta los $1.105. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) escaló 17,2% hasta los $1.140.Quedará por verse si el BCRA sigue convalidando estas tasas. En un principio, el Gobierno creía que el overshooting inicial que llevó el tipo de cambio mayoristaharía sostenible un crawling peg del 2% mensual.En ese marco, señalaron en más de una ocasión que las tasas en pesos quedaban atractivas frente a un dólar moviéndose al 2%. Es decir, la comparación habría que hacerla contra el dólar y no contra la inflación.Teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas jornadas, Lupieri afirmó que “lo que se puede esperar es que las tasas negativas generen que más personas se vuelquen a otros instrumentos. En especial, lo que se ha visto en estas dos últimas ruedas, al dólar MEP y al dólar CCL, que han picado en punta y han ganado terreno perdido”.Y concluyó que