Política

07-01-2024 13:11 - DNU y LEY ÓMNIBUS

Carrió reiteró que la Coalición Cívica no apoyará "en paquete" de reformas de Milei

"No podemos convalidar en paquete un decreto de necesidad y urgencia ómnibus porque la Constitución Nacional y la división de poderes son valores que sostenemos no importa quién sea gobierno u oposición", argumentó la ex duiputada.