Con críticas a la Justicia, Francos pidió la aprobación del DNU y ley ómnibus

El ministro del Interior, Guillermo Francos. Foto: Presidencia

Guillermo Francos y Martín Menem, los designados de la Casa Rosada para blindar la ley ómnibushttps://t.co/t78blPibWe — Guillermo Francos (@GFrancosOk) December 29, 2023

El ministro sostuvo que "si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo un año, no entra más un peso". Foto: Alejandro Santa Cruz

El ministro del Interior, Guillermo Francos, pidió este domingo que el Congreso apruebe la ley ómnibus presentada por el Gobierno de Javier Milei, al advertir que el país "no puede esperar cuatro años más", y"No podemos esperar cuatro años. Lo que plantea el Presidente es que estamos en una situación de emergencia como nunca antes Argentina enfrentó. El Estado argentino está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir un Estado", consideró Francos.Al alertar que "no hay tiempo",Sobre el fallo judicial que suspendió el capítulo laboral del DNU, señaló que no le parece "razonable ni lógico", al exponer: "Quienes resuelven los temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive la Argentina".De esa manera se refirió a decisión de la Justicia del Trabajo que falló en la semana última a favor de amparos interpuestos por la CGT y la CTA.el funcionario criticó que "normalmente ha tenido mucha participación el sindicalismo y la política" y afirmó que con sus fallos "genera un costo para el sistema productivo argentino muy alto porque, normalmente, son los jueces que fallan en favor de los trabajadores"."Paralizar un intento de reforma para generar más actividad económica, para que se tome más gente, para que haya más trabajo... Si se ponen en la cabeza cuál es la gravedad de la situación que está viviendo el país, tal vez empecemos a comprender que esta vez sí hace falta tomar las normas que establece la Constitución para tratar los temas de necesidad y urgencia", insistió, en declaraciones a Radio Mitre.Y añadió:Así bregó por "sacar esta norma rápido" para que "permita fluir la economía argentina y que se den al mundo señales claras que estamos cambiando".Para Francos,El ministro del Interior destacó la "reacción positiva hacia el futuro" que generaron "una serie de medidas iniciales" tomadas por el Presidente y "orientadas a generar libertad económica" que produjo, dijo, "una reacción en todos los mercados".Pero alertó que "cuando se empezó a dudar si iba a salir el DNU o la ley (ómnibus), pasó todo lo contrario: bajaron los bonos argentinos en el mundo y subió el riesgo país"., dijo al justificar las medidas anunciadas por el Gobierno nacional.Francos evaluó, además, que "esta vez hay una voluntad del pueblo argentino de hacer una transformación" y afirmó que eso "lo perciben muchos de los legisladores que están en el Congreso".Además, adelantó que desde