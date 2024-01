Política

07-01-2024 11:58 - desregulación de la economía

Losada advirtió que JxC está dispuesto a apoyar el DNU, pero "hay cosas que se tienen que rever"

"Hay un 40 por ciento de los temas que no tienen necesidad ni urgencia. Me parece que es importante para cualquier proyecto político y económico el respeto a las instituciones. La libertad es muy importante, pero el respeto también. Lo que hace fuerte a un país es la división de poderes, no querer avasallar a nadie sino conciliar, hablar y explicar", dijo la vicepresidenta primera del Senado.