Con faltazo bolsonarista, Lula lidera acto a un año del intento de golpe de Estado

Bolsonaro avisó que estará en su casa de Angra Dos Reis / Foto: Leo Vaca.

El bolsonarismo y sus aliados se autoexcluyeron del acto multipartidario convocado para este lunes por el presidente, al cumplirse el primer aniversario del primer intento de golpe de Estado en la democracia moderna brasileña, perpetrado el 8 de enero por seguidores del exmandatario, que asaltaron la sede de los poderes enbuscando derrocar al gobierno asumido una semana antes., y un total de, entre ellos atentar contra el estado de Derecho, según informó el, a cargo del megajuicio.La ceremonia, llamada, será realizada en elen defensa de la democracia y tendrá el faltazo de los principales aliados de Bolsonaro, sobre todo porque, que fue una, mientras que el, del partido Republicanos, vinculado a Iglesia Universal, avisó a través de su oficina de prensa, ante una consulta de, que está deTambién, y e. Lo mismo losSi bien no es bolsonarista,, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)Pero la gran ausencia será la de un actor clave en el golpe: el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, que se tomó vacaciones en Miami para no acudir a la cita y enviará a su vicegobernadora.Rocha, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB),debido a que su secretario de Seguridad,Torres, quien en su casa tenía un borrador con mecanismos legales para que el Ejército desconozca a la justicia electoral y no reconozca la victoria de Lula, es el exfuncionario con más rango que está procesado y en prisión domiciliaria. Es un aliado clave de Bolsonaro., pero que firmó un acuerdo de cooperación con la justicia para reducir su pena y confirmó la existencia de un plan para que los militares puedan intervenir el tribunal electoral y desconocer la victoria de Lula.El acto para repudiar la intentona y la invasión a los edificios públicos contará con una, el presidente del supremo tribunal,; el titular de Diputados,, aliado de Bolsonaro; y el del Senado,Más de 500 personalidades de todos los ámbitos fueron invitadas por Lula y la primera dama, Janja.El 8 de enero de 2023, miles de personas invadieron, sin resistencia de la Policía de Brasilia, el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, destruyendo todo a su paso, en reclamo de que el Ejército diera un golpe de Estado para sacar del poder a Lula, ya que consideraban que había habido fraude electoral., para visitar zonas afectadas por inundaciones, luego de recibir, según el mismo contó el viernes al diario O Globo, la certeza del ministro de Defensa, José Mucio, de que pese a las movilizaciones bolsonaristas convocadas no habría incidentes graves en la capital.Desde que Lula había vencido las elecciones el 30 de octubre, el bolsonarismo desplegó una serie de protestas con cortes de ruta y acampes frente a los cuarteles del Ejército desconociendo el resultado, sobre todo porque Bolsonaro no aceptó la derrota, incluso hasta el día de hoy.y haber diseminado mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros cuando era jefe de Estado.La invasión duró cuatro horas, en las cuales. Policías de Brasilia fueron filmados sacando fotos y festejando con los manifestantes, mientras que los militares que custodiaban el Planalto no usaron la fuerza ante los manifestantes.Por esta razón cayó el ministro del Gabinete Institucional de Lula,, que había sido filmado dialogando con manifestantes mientras se destrozaba el Planalto y los otros edificios geométricos de vidrio y concreto diseñados por el arquitectoLula contó que fue aconsejado por parte de los militares para que dictara un decreto de Garantía de Ley y Orden en Brasilia, pero el ala política del gobierno rechazó la medida, que le daba potestades al Ejército en la capital en plena crisis.Inicialmente fueron detenidas 243 personas, entre ellas 161 hombres y 82 mujeres. Con el correr de los días la cantidad de detenidos ascendió a 1.398, de los cuales 1.345 procesos continúan abiertos, según el presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.Moraes reveló la semana pasada al diario O Globo que uno de los planes detectados por la Policía Federal en las investigaciones de comunicaciones de los golpistas -financiados sobre todo por empresas de medio porte de agronegocio de los estados sojeros del país- era colgarlo en la Plaza de los Tres Poderes una vez consumado el golpe., en Brasilia. Más de 700 están en prisión domiciliaria o con limitaciones para salir del país.. La Fiscalía General evalúa si instigó a sus seguidores contra las instituciones y a no aceptar el resultado electoral. Una de las pruebas es el video publicado por el expresidente desde Estados Unidos en Facebook, dos días después de las escenas de vandalismo en Brasilia, con teorías infundadas sobre la seguridad de las urnas. La publicación fue eliminada minutos después.En declaraciones a la Policía Federal, afirmó que estaba medicado y que quería ver el video y no publicarlo en su perfil. Bolsonaro dejó el país el 30 de diciembre, dos días antes de abandonar el poder, para pasar tres meses en Orlando, Estados Unidos, donde lo acogió el trumpismo.