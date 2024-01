Nuevas plataformas permiten armar "cavas virtuales" de "vinos tokenizados". Foto: Prensa

La "tokenización" de vinos es un negocio que en la Argentina aún es incipiente. Foto: 123RF

La "tokenización" de vinos es un negocio que en la Argentina aún es incipiente pero al que recientemente se sumaron distintas plataformas de comercialización.es posible gracias a plataformas como Drinksify y Matic Market.Allí se pueden adquirir NFTs (activos digitales únicos certificados por un contrato inteligente que se valida en un bloque de datos) de las etiquetas que las bodegas ofrezcan, además de acceder a distintos beneficios.El primer antecedente a nivel local tuvo lugar en abril de 2022, cuando el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) firmó un acta compromiso con la empresa OpenVino, del desarrollador Mike Barrow, a fin de facilitar el acceso a bodegas del país a los servicios que brinda la plataforma.Barrow, pionero en aplicar blockchain y tokenizar el vino en el mundo, comercializó en 2018 su primera partida tokenizada por medio de la venta de un criptoactivo bajo el nombre de MTB18, con respaldo en botellas de vino de esa cosecha.al resaltar la importancia del negocio.En este marco, recientemente, especializada en vinos y delikatessen, desarrollada por PALA Blockchain.Con un catálogo que supera los 100 productos, de 20 bodegas y productores, Matic Market introduce los NFT como puente entre los vinos y su identidad digital, ofreciendo una propiedad exclusiva y verificable de cada botella., destaca que "comprar una botella, tanto antes como después de su cosecha, y desde cualquier lugar, es un cambio de paradigma para productores, bodegas y amantes del vino."Al respecto, Moyano resalta que comprar un vino "tokenizado" permite involucrarse en la elaboración del vino y asegurarse una botella, caja o barrica cuando salga al mercado.Otro beneficio es que no ocupan lugar físico, agrega, al tiempo que revela que "hay clientes que ya se están armando sus propias cavas 'virtuales' y las harán 'reales' el año que viene, cuando los vinos estén listos, mientras que otros han comprado NFT para hacer regalos originales"., aseguran que "tener una Bodega Digital en tu bolsillo, poder disfrutar con un par de clicks de tus vinos favoritos o compartirle a tus amigos el NFT con el detalle de ese vino que tomaste y te encantó, hace que la experiencia de disfrutar el vino no empiece y termine en la copa, sino que se disfrute desde la compra, durante la guarda y hasta la recomendación".Para Dolores Lavaque, a cargo de la selección de los vinos en Matic Market,Para las bodegas, añade Lavaque, representa una oportunidad de alcanzar mercados globales sin los costos exorbitantes de internacionalización, ofreciendo acceso directo a una clientela global y la posibilidad de campañas de marketing personalizadas.Con relación a la seguridad de comprar vinos "tokenizados", desde Drinksify explicaron que "no debe haber sitios más seguros para comprar que aquellos que venden tokens ya que estas operaciones se realizan sobre una red Blockchain, es decir, transacciones inviolables que no pueden hackearse ni modificarse".