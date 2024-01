La CC afirmó que la sociedad "desconoce el contenido" de las normas que impulsa el Gobierno

Está en juego el derecho a saber de la sociedad. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.

La Coalición Cívica (CC) criticó el decreto 70/2023 que busca desregular la economía y el proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviado por el Gobierno al Congreso al considerar que "la sociedad no conoce el contenido de las normativas que pueden afectar sus derechos"."Está en juego el derecho a saber de la sociedad. La sociedad no sabe, ni conoce el contenido de una inmensa cantidad de normativas que se encuentra incluida en el DNU y la Ley Ómnibus que pueden afectar derechos individuales para siempre y es preciso informarla", publicó la Coalición en en un comunicado.El documento, que afirma que "dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada", fue consensuado luego de una reunión en la que estuvieron presentes la fundadora del espacio, Elisa Carrió y el titular de la CC, y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, entre otros dirigentes.El texto se elaboró ayer tras un encuentro de dirigentes partidarios en el Instituto Hannah Arendt, fundado por Carrió en el barrio porteño de Recoleta."La publicidad de los actos de gobierno es un principio básico de la República", sostuvo y citó el artículo 13 del Pacto de San José sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue "incorporada por la propia Elisa Carrió al artículo 75º inciso 22º de la Constitución Nacional".La dirigencia de la CC sostuvo que no pueden convalidar en paquete un DNU porque "la Constitución Nacional y la división de poderes son valores", más allá de quienes sean gobierno u oposición.En tanto, postularon como necesario "preservar los aspectos positivos del DNU", y aseguraron que el partido está dispuesto a "colaborar para dar un debate en el Congreso garantice las formas que la Constitución Nacional respetando los valores republicanos".En lo que respecta a la "Ley Ómnibus" la CC indicó que "establece reformas en importantes aspectos que merecen ser debatidos" pero también "contiene delegación de poderes extraordinarios al Presidente de la Nación que resultan inadmisibles"."Desde el inicio de nuestro partido en el año 2001 nos hemos negado a otorgar poderes especiales en los que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”, enfatizaron.Y agregaron que no se trata de una postura caprichosa o coyuntural, sino de "una posición sostenida a lo largo del tiempo por Elisa Carrió y la Coalición Cívica desde la Convención Constituyente de 1994".Recordaron que tuvieron la misma posición con respecto a la “reforma administrativa y emergencia” del segundo período (del expresidente) Carlos Menem, los plenos poderes al (expresidente) Fernando De la Rúa y al (exministro de Economía) Domingo Cavallo, y las delegaciones propuestas con el (expresidente) Eduardo Duhalde, el (expresidente) Néstor Kirchner, (el exministro) Julio De Vido, (la expresidenta) Cristina Kirchner, (el expresidente) Alberto Fernández y (el exministro de Economía) Sergio Massa".Reafirmaron que es "preciso que el debate en el Congreso sea de cara a la sociedad, sin ocultamiento alguno".Para ello, "los diputados nacionales de la Coalición Cívica serán parte activa del debate en las comisiones" y realizarán las preguntas necesarias a los funcionarios del Gobierno "para estabilizar una economía en crisis profunda"."La CC tiene una agenda de cambios y reformas profundas para nuestro país. Luchamos contra el corporativismo, los privilegios públicos y privados, y la corrupción kirchnerista,y para construir, desde la pluralidad política, un camino virtuoso para que la Argentina salga adelante", puntualizaron.