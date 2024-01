A tres años del asalto al Capitolio, Biden pidió "defender la democracia"

Biden, en un discurso grabado, recordó el asalto al Capitolio.

Trump, de lleno en campaña, calificó de "incompetente" a su sucesor.

El presidentepidió este sábado a los estadounidenses que se unan detrás del objetivo de "defender la democracia", a tres años del asalto al, en el que seguidores del ex mandatarioatacaron la sede del Congreso enpara impedir la certificación de la victoria de Biden en las elecciones del año anterior."La democracia es una elección. Es una elección que hacemos, para elegir la unión antes que la desunión, progreso antes que el caos. Literalmente, la verdad antes que las mentiras", señaló en un video el mandatario demócrata, que aspira a la reelección este año."Durante mucho tiempo nos hemos dicho a nosotros mismos que la democracia estadounidense está garantizada, pero no es así. Todos y cada uno de nosotros tenemos que defenderla, protegerla y dar la cara por ella", aseguró."Le pido a nuestro país que se una, unido detrás de un solo objetivo, de defender nuestra democracia más allá de su ideología", añadió.Este viernes, en su primer acto de campaña del año, acusó a su antecesor, posible adversario en las elecciones de noviembre, de querer “robarse la historia”, de utilizar el mismo lenguaje quey de estar “dispuesto a sacrificar la democracia”.“Escúchenme claramente. Diré lo queno dirá: la violencia política nunca, jamás, es aceptable en el sistema político de Estados Unidos. Nunca, nunca, nunca. No tiene lugar en una democracia”, señaló Biden.remarcó que quienes irrumpieron en la sede legislativa el 6 de enero de 2021 eran “insurrectos, no patriotas” y dejó en claro que se trató de un "asalto violento" y no una protesta pacífica."Al tratar de reescribir los hechos del 6 de enero,está tratando de robarse la historia de la misma manera que intentó robar las elecciones. Pero sabíamos la verdad porque la vimos con nuestros propios ojos", expresó.Más tarde, durante un mitin en Iowa,le respondió y lo llamó"El historial dees una racha ininterrumpida de debilidad, incompetencia, corrupción y fracaso (...) Por eso Joe el Canalla organizó hoy (este sábado) un acto de campaña patético, infundiendo miedo en Pensilvania", sostuvo.Y reiteró que él, si gana las elecciones, aplicará"Detendré la invasión en nuestra frontera sur y comenzaré la operación de deportación interna más grande en la historia de Estados Unidos", dijo ante sus seguidores el exmandatario, que enfrenta una serie de acusaciones penales por presuntamente haber intentado fraguar los resultados de las elecciones de 2020.En un acto de campaña en Iowa,apenas mencionó los hechos del 6 de enero de 2021 y se centró en atacar a"Este tipo anda diciendo por ahí que soy una amenaza para la democracia", dijo. "Él es una amenaza para la democracia. Se puede ser tremendamente incompetente y ser una amenaza para la democracia", añadió.En un discurso de dos horas ante sus seguidores en la localidad de Newton, el expresidente calificó a los detenidos por el asalto del Capitolio como "rehenes" y prometió que, si es elegido en noviembre, indultará a muchos.En Iowa será precisamente donde arranquen las primarias delel 15 de enero. El pequeño estado del centro-oeste sólo representa el 1% de la población del país, pero tiene gran relevancia por dar el puntapié inicial en la votación interna.A pesar de sus reveses legales, que incluyen haber sido excluido de las primarias en Colorado y Maine por su papel en el asalto al Capitolio, las encuestas atribuyen a Trump el 60% del voto en la interna frente a sus principales rivales, la exembajadora estadounidense ante lay el gobernador del estado de Florida,En tanto, las autoridades de Estados Unidos detuvieron hoy a tres acusados de participar en el asalto al Capitolio, en el marco de una operación llevada a cabo en un rancho en la localidad de Groveland, en el estado de Florida, según anuncio el"Elha ejecutado tres órdenes federales de arresto", dijo la agencia en un comunicado publicado en su cuenta en la red socialLos detenidos fueron identificados como Jonathan Daniel Pollock, Olivia Michele Pollock y Joseph Daniel Hutchinson III, quienes comparecerán el lunes ante un tribunal en Ocala, ciudad ubicada en el condado de Marion, Florida, informó la agencia de noticias"No hay más detalles sobre su detención disponibles en este momento", subrayó el comunicado oficial.Jonathan Pollock estaba prófugo desde 2021, cuando fue imputado junto a su hermana, Olivia Pollock, Hutchinson y otras dos personas.Los otros detenidos estaban prófugos desde el verano boreal de ese año, cuando no se presentaron a las audiencias de su juicio, según laPollock está acusado de ayudar a sobrepasar una barrera durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y agredir a varios agentes. A uno de ellos lo habría empujado por unas escaleras, dado un puñetazo en la cara a otro y robado un escudo protector a un tercero.Hasta la fecha, más de 1.200 personas fueron imputadas por su vinculación con el asalto al edificio del Congreso.