Choferes de colectivos de Bariloche iniciaron paro por "tiempo indeterminado" por salarios

Los choferes de colectivos de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche realizaban este sábado un paro de actividades en reclamo por el atraso en el pago de salarios y el dirigente local de la UTA, Luis Curilen, afirmó que "la medida será llevada a cabo por tiempo indeterminado".El gerente de la empresa Mi Bus, Juan Pablo Follonier, había argumentado esta semana que la compañía no contaba con los fondos suficientes para pagar los sueldos, lo que activó el reclamo del gremio.Curilen, en declaraciones a medios locales, dijo que "no ha cambiado mucho el panorama, no hubo acuerdo".Sostuvo que los representantes de la empresa hicieron un ofrecimiento que consistía en abonar recién el lunes un 50% de los salarios correspondientes al mes de diciembre, "siempre y cuando le entrara una plata que tenía que transferir Provincia".Ante eso, el cuerpo de delegados de la UTA expresó su rechazo y quedó efectivizado el paro. "Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y a la solución, y esperábamos que así fuese desde las otras partes pero lamentablemente lo que hubo no alcanzó, seguimos a la espera con esperanza", afirmó Curillen. Y señaló que "no tener el sustento del trabajador en tiempo y forma genera muchos inconvenientes y la verdad es que estamos complicados ahí" y manifestó que "le pedimos disculpas a la comunidad, de este lado se hace todo lo que se puede"."La medida será llevada a cabo por tiempo indeterminado", completó.