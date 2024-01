El desarme del proceso colectivo desató una lluvia de amparos contra el DNU

Abdala afirmó que LLA defenderá "como se pueda" el DNU en el Congreso

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (Partido Libertario-La Libertad Avanza), aseguró este sábado que el oficialismo va a "defender como se pueda" el DNU de desregularización de la economía del presidente Javier Milei y avaló el contenido del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que el Ejecutivo envió al Congreso.



"Lo habíamos prometido en campaña y ahora lo presentamos. Vamos a defender estas iniciativas como se pueda", sostuvo Abdala esta mañana en declaraciones a Radio 10.



El legislador reseñó que la administración actual "puso en marcha un Congreso" que en sesiones extraordinarias "está trabajando en enero", y señaló que ahora, en el Parlamento, "sólo resta que se termine de conformar la Comisión Bicameral" que deberá expedirse sobre la validez del DNU.



Sobre las medidas cautelares que la Cámara del Trabajo dictó esta semana contra el decreto, Abdala confirmó que el Ejecutivo va a "apelar" esas sentencias ante instancias superiores.



"Lo que dice el DNU es lo que votaron los argentinos. Este Gobierno planteo soluciones ante la situación de urgencia y emergencia en la que se encuentra el país. Elaboramos en este contexto una con 600 temas, eso muestra cómo venimos trabajado desde el oficialismo", remarcó el senador.



En tanto, Abdala pidió a los argentinos "que le tengan paciencia a un Gobierno que recién empieza, que no propongamos parar un país y exigir cosas que físicamente son imposibles", en referencia al paro general del 24 de este mes convocado por la CGT.



Según Abdala, el Gobierno "está tratando de desactivar esta inflación, que ya venía, para que no les explote a los argentinos".



"El Gobierno anterior dejó pisado un montón de precios, y las cosas en el mundo valen lo que valen. Hay mucha gente que tiene necesidades, pero les pido que no nos hagan cargo a nosotros. El que dejó esta pobreza está festejando en España", sostuvo en relación al expresidente Alberto Fernández.