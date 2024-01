Caravana Solidaria de Reyes Magos en el centro porteño

Los Reyes magos recorrieron ocho bares tradicionales de la ciudad y hospitales de Niños / Foto: Eliana Obregón.

Los Reyes Magos desciendieron de la carroza para saludar y fotografiarse con los niños / Foto: Eliana Obregón.

Reyes magos entregaron jueguetes y libros / Foto: Eliana Obregón.

La sexta caravana solidaria de los Reyes Magos,de la ciudad de Buenos Aires, partió este sábado desde la porteña intersección de Florida y Perón, en el centro porteño, para recorrer ocho bares tradicionales de la ciudad y finalizar con la entrega de más de 500 juguetes en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.Desde las 10, decenas de niños y turistas se acercaron a sacarse fotos con Melchor, Gaspar y Baltazar en la primera parada del recorrido en la ex Tienda Gath & Chaves.Los reyes magos caminaron por la peatonal Florida hasta la confitería London City (Av. de Mayo 599), donde los esperaba la carroza para comenzar el viaje por distintos de la Ciudad recolectando los juguetes."Hacemos distintas acciones, no solo comerciales, y esta la hacemos todos los años y tiene mucha repercusión, nos da mucha satisfacción hacerla. Juntamos juguetes y libros en los bares y se los llevamos a los nenes para sacarles una sonrisa", dijo a Télam"Empezó siendo una acción para recordar el festejo de los Reyes Magos, que se fue perdiendo por todo el marketing de Papá Noel. Antes el 6 de enero era feriado en Argentina, como es hoy en día en España. Le agregamos la acción solidaria para convocar a los asociados y ayudar a la gente que lo necesita", sostuvo Felipe Evangelista, de la subcomisión de Bares Notables.que asistió al inicio del recorrido con, comentó: "Me encantó, lo vi ayer por internet y lo vamos a acompañar caminando por Avenida de Mayo"."Esta medio complicado este año con los regalos", reconoció en relación al contexto económico y el aumento en los precios., aseguró que vino especialmente al centro porteño desde Villa Urquiza para ver a los Reyes Magos."Es hermoso, nos encantó esta movida. Se portaron bien los reyes, nos saludaron", relató."Le puse las zapatillas, el pasto y el agua y se llevaron todo", contó la nena.la Confitería Las Violetas (Av. Rivadavia 3899), Café Margot (Av. Boedo 857), Miramar (Av. San Juan 1999), Celta Bar (Sarmiento 1701), El Gato Negro (Av. Corrientes 1669) y -La Biela (Av. Pres. Manuel Quintana 596)."Los bares son la vida de la ciudad, hay muchas generaciones de gastronómicos. Mantienen la tradición y la sencillez de los que hicieron grande la gastronomía en Argentina", afirmó Evangelista.En cada parada, los Reyes Magos descienden de la carroza para saludar y fotografiarse con los niños presentes.Se espera que cerca de las 13, la caravana llegue alpara hacer entrega de las donaciones de juguetes y libros a los niños internados.Este viernes, Melchor, Gaspar y Baltazar recorrieron los diferentes sectores de internación del"Somos un servicio que asiste a niñas, niños y adolescentes, y esta es una actividad que está ligada de manera directa con el paciente porque complementa nuestra tarea diaria desde un enfoque recreativo. Todos los años celebramos esta jornada tan especial en el Garrahan, y es una alegría enorme que hayamos sido elegidos para representar a los Reyes en este 2024", expresó Javier Ludueño, supervisor del servicio de Camilleros.Según la tradición cristiana, los Reyes Magos de Oriente visitaron al Niño Jesús de Nazaret para ofrendarle regalos tras su nacimiento.Desde entonces, se ha extendido el culto de celebrar la noche de reyes, que incluye el ritual de dejar agua y pasto a los camellos al lado de los zapatos, esperando regalos en ese mismo lugar al día siguiente.