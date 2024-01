El cerro Champaquí propone una experiencia "más allá de la exigencia física" y de su riqueza natural

Cerro Champaquí está por encima de los 2.700 metros sobre el nivel del mar / Foto: Archivo.

Lo más asombroso, una vez que se llega a la cima, es la fotografía de 360 grados que se obtiene, porque ya no hay nada que obstruya la vista. Es uno de los pocos lugares desde donde se pueden ver los dos valles, con una postal panorámica increíble". Juan Manuel Busaniche

Desde la cima se obtiene una fotografía de 360 grados porque ya no hay nada que obstruya la vista / Foto: Archivo.

Recomendaciones y datos útiles para diagramar el ascenso al cerro Champaquí Cuándo se recomienda visitar el cerro Champaquí, por qué se sugiere hacer la travesía con guía de turismo y cuáles son los requisitos que las personas que quieran adentrarse en las sierras cordobesas deben poseer, son tres datos que deben evaluarse antes de emprender el viaje.



Juan Manuel Busaniche, guía y operador turístico de Córdoba, consideró que "se subestima mucho a las sierras de Córdoba" y contó a Télam que, sin embargo, es "una de las zonas donde la gente más se pierde".



En las sierras, los cambios de temperatura son muy abruptos, ocurren durante todo el año y no hay una época con mayor probabilidad de neblina; además, se debe considerar la crecida de los arroyos entre todas estas variables.



A esto, agregó Busaniche, que algunas pequeñas características del clima hacen que parezca de alta montaña, como la gran amplitud térmica y lo impredecible de las condiciones climáticas, dos características que exigen un buen "manejo de la gestión del riesgo", uno de los principales motivos por el que aconseja que los recorridos sean guiados.



En paralelo, si bien los caminos están marcados por momentos y el sendero tradicional de la cara este es uno de los más acondicionados, si la neblina baja o si llueve, deja de verse con facilidad y la gente fácilmente se pierde. Además, los campos que rodean el cerro Champaquí son privados y algunos solicitan permisos de acceso.



Quienes decidan subir a la cumbre deben tener principalmente aptitud y un pensamiento positivo, porque no importa cuán bien preparados estén, si decretaron que no pueden llegar a la cima, el recorrido será extremadamente difícil.



También deben tener una actitud física que permita sobrellevar jornadas de siete u ocho horas de caminata todos los días y no llevar peso de más, porque eso genera que "el cansancio se manifieste más rápido, la persona se fatigue de más, se generen accidentes y lesiones", remarcó Busaniche.



Históricamente, las temporadas altas en el turismo tradicional eran las bajas en el turismo alternativo y la mayor afluencia de gente en el cerro Champaquí se registraba entre septiembre y diciembre, pero la pandemia de coronavirus causó un cambio y la estacionalidad se rompió. Actualmente, se organizan excursiones durante la semana y en temporada baja.



La economía principal de los lugareños tiene que ver con la prestación de servicios básicos vinculados con la actividad turística del trekking, como alojamiento, gastronomía y traslado del equipamiento. Los locales producen su propio alimento, se reabastecen con sus propias granjas de cordero y cabritos, ingrediente principal de los exquisitos sabores locales.



"Es como en el origen, hay costumbres que nosotros perdemos, pero que se siguen manteniendo en las sierras. Además, todo sabe más rico porque tiene que ver con el esfuerzo, lo que costó llegar ahí", reflexionó Busaniche.

La experiencia desde Villa Alpina

Champaquí desde Los Linderos

Dos alternativas al cerro Champaquí para recorrer en el día y disfrutar en familia Dos caminos alternativos al ascenso a la cumbre del cerro Champaquí y que se posicionan como los más atractivos de las sierras cordobesas son el paseo por el río subterráneo y el cruce de Cumbrecita a Villa Alpina.



Vinculados con el cerro más alto de Córdoba por la proximidad, cada uno de estos recorridos están diseñados para hacerse en el día y, además, en familia.



Uno de los itinerarios, el del río subterráneo, tiene su punto de partida en La Cumbrecita, cerca al arroyo Wildbach, que luego se recorre entre un bosque de tabaquillos, especie en peligro de extinción como consecuencia de la tala indiscriminada, y de abedules.



"Es una excursión distinta. Se visitan unas cuevas inundadas y, también, se recorre un río subterráneo por dentro", explicó a Télam Juan Manuel Busaniche, guía y operador de turismo de Córdoba, sobre lo llamativo del paseo.



La caverna de varios metros de altura, con rocas encastradas en el techo, agua prístina y helada, asoma en el horizonte tras un par de horas de caminata



"Hay dos piletas pequeñas, en las que está habilitada la inmersión, pero no son profundas, siempre se camina sobre una superficie de piedra y de arena", detalló Busaniche.



De allí, a través de un camino de rocas laberínticas, se accede al río encajonado en una galería de piedras, por donde los rayos de luz apenas intervienen.



Poco frecuentado, el segundo camino tiene una exigencia baja en dificultad, pero el paseo es un poco cansador dada su extensión. Se trata de un trayecto de 10 kilómetros de ida y otro tramo igual de regreso; la excursión se estima en ocho horas de marcha.



Entre las localidades de Cumbrecita y Villa Alpina, la ruta se abre entre el pinar del arroyo Las Mojarras y el paisaje, con los pasos, va adquiriendo características de una pampa de altura, para, tiempo después, adentrarse nuevamente en un pinar; entre medio, otros arroyos y, la perla, una vista impresionante del macizo del Champaquí.

