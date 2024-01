Diego Martínez fue presentado como DT en Boca: "Queremos que el hincha se sienta identificado"

Foto: Raúl Ferrari.

La idea de juego

La llegada al Xeneize

Foto: Raúl Ferrari.

"Esto es algo que soñé. No pensé que se iba a dar tan rápido. Es una experiencia deseada, buscada, y estamos contentos de regresar al club. Sentí una predisposición muy grande de los futbolistas. Ellos lo están haciendo fácil y fluido. Lo estamos disfrutando. Es una preparación corta, pero queremos aprovecharlo al máximo para llegar bien" Diego Martínez

Diego Martínez fue presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors, en compañía del presidente Juan Román Riquelme, y aseguró que el objetivo es que el hincha "se sienta identificado" con el equipo.en la conferencia de prensa que brindó en La Bombonera."Que esa atmósfera increíble de la gente nos empuje y nos lleve hacia adelante", prosiguió el DT, quien señaló que lo une "un sentimiento" con el club.Martínez"Que ese control se traduzca en llegar lo máximo posible al arco rival, que esa tenencia tenga una finalización. Hay que buscar una impronta propia y no nos atamos a un sistema", aseguró."Esto es algo que soñé. No pensé que se iba a dar tan rápido. Es una experiencia deseada, buscada, y estamos contentos de regresar al club. Sentí una predisposición muy grande de los futbolistas. Ellos lo están haciendo fácil y fluido. Lo estamos disfrutando. Es una preparación corta, pero queremos aprovecharlo al máximo para llegar bien", señaló el ex DT de Tigre y Huracán.Martínez dijo que su llegada a Boca, club donde trabajó en las divisiones juveniles entre 2011 y 2015, lo encuentra "más maduro" luego de un recorrido extenso por distintas categorías del fútbol argentino., puntualizó Martínez.El nuevo DT de Boca aseguró quey se refirió a la buena cantidad de jugadores citados para el Preolímpico Sub-23: "Es bueno para la institución que tenga muchos jugadores en la selección. Eso dice que se trabaja bien en el club. En este momento nos encantaría tenerlos y entrenarlos, pero estamos evaluando cómo vamos a llegar para el 28 de enero".Ante la consulta del Superclásico con River programado para el 25 de febrero en el Más Monumental, sostuvo:Martínez estuvo acompañado de Riquelme, quien dio inicio a la impuntual conferencia de prensa, retrasada durante 40 minutos: "Es un día importante, porque podemos presentar a nuestro entrenador, que hizo mucha fuerza para venir. Estamos felices de tenerlo con nosotros. Que disfrute cada día y partido de nuestro club. Y lo disfrutemos por mucho tiempo".En el cierre de la presentación de prensa,Además de Riquelme y Cascini, el secretario del club, Ricardo Rosica, fue otra cara visible de la dirigencia.Por otra parte, Boca rechazó la oferta de Brighton And Hove de Inglaterra por el volante Valentín Barco. El club inglés ofreció 9 millones de dólares por el 90% de su pase, con la idea de que Boca se quede con el porcentaje restante para una futura venta.La claúsula de rescisión está fijada en 10 millones de dólares y aumentará a 14 a partir del martes próximo.Barco, cuyo contrato vencerá en diciembre de esteaño, tiene intenciones de emigrar y Boca está en contacto con el representante del joven futbolista, Adrián Roucco. El "Colo" quiere que Boca se beneficie con una posible negociación y los próximos días serán clave para su futuro., Boca intentará cerrar, mientras restan detalles para concretar la firma de contrato del defensor Cristian Lema, quien ya realizó la revisión médica.Unión pretende 4 millones de dólares por el 80% de su ficha,Zenón presiona para ser transferido a Boca, mientras continúan las charlas entre los dirigentes.En tanto, Boca también está interesado en el volante Fausto Vera, quien milita en Corinthians de Brasil.El plantel de Boca se entrenó en doble turno, mañana retornará a las práctica y el domingo tendrá libre.