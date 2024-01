El BCRA tuvo un saldo positivo de US$ 189 millones y compró en la semana US$ 631 millones

Foto: Fernando Gens (archivo).

El Banco Central (BCRA) adquirió US$ 189 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que en el balance semanal obtuvo un saldo positivo de US$ 631 millones.En cuanto a los dólares bursátiles,Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $812,20 por unidad, con una suba de cincuenta centavos arriba del cierre del jueves, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno a 33% y con el MEP, en 30%., dijo el operador de PR Mercado de Cambio, Gustavo Quintana.En tanto, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $853,30 para la venta y de $794,71 para la compra, mientras que en el Galicia el precio de venta fue de $865 y de $882 en el Banco Piano.En el mercado informal,Por su parte, el denominado dólar tarjeta para compras en el exterior avanzó al final de la jornada 0,1%, en $1.331,20 por dólar.El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 308 millones; en el sector de del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 19 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 244 millones.