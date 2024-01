Polémica en Madrid por el video oficial sobre los Reyes con un actor pintado de negro

Según defienden fuentes municipales, los dos actores negros que interpretarían a Baltasar enfermaron de covid-19.

El Ayuntamiento de Madrid se disculpó hoy tras ser acusado de racista por difundir un video en el que aparecía un actor con la cara pintada de negro representando al rey mago Baltasar.En el video, enviado en los últimos días a decenas de niños y niñas del distrito de Chamartín por el día de Reyes, que se conmemora mañana, se puede ver a un actor blanco que interpreta a Baltasar maquillado de negro y que habla deliberadamente un mal español con acento forzado."Es un lamentable error", admitió ante la prensa la número dos del Ayuntamiento, gobernado por los conservadores, María Inmaculada Sanz Otero, según consignó la agencia de noticias AFP.Este actor no era "la persona adecuada, evidentemente, para hacer esos videos", añadió.Según defienden fuentes municipales, dos de los cinco actores que iban a interpretar a Baltasar enfermaron de covid-19 y, en última instancia, la empresa recurrió a un intérprete que no era negro.Así, señalaron a la empresa como la única culpable y desde la junta afirmaron que se exigirán responsabilidades y se pedirán disculpas a las familias que recibieron el video, detalló el diario Público."Es irresponsable e imperdonable (que) el racismo venga de una institución", escribió la asociación antirracista Afroféminas en la red social X (ex Twitter), que pidió del Ayuntamiento "una disculpa pública a toda la población afrodescendiente a la que estereotipa y ridiculiza en esta basura de video".Rita Maestre, líder de la oposición de izquierdas en el concejo municipal, también denunció como "racismo" la interpretación de Baltasar que hizo el actor. En España, además de traer regalos a los niños en la mañana del 6 de enero, los Reyes Magos desfilan el día anterior por las ciudades y pueblos del país.El uso de actores maquillados de negro para representar a Baltasar en estos desfiles sigue siendo habitual y causa controversia cada año. En Madrid, la alcaldesa de izquierda que dirigió la ciudad de 2015 a 2019, Manuela Carmena, puso fin a esta práctica en 2016 con motivo de la cabalgata de Reyes, retransmitida en directo por televisión.Desde entonces, la capital emplea a un hombre negro para representar el papel de Baltasar.