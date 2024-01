Zielinski: "Tenemos la ilusión de hacer una buena Copa Sudamericana"

Foto: Osvaldo Fantón.

Luciatti: Tenemos que estar al 100%

"Tenemos que estar al 100x100 porque cualquiera puede jugar. Este es un club muy importante, un gran paso en mi carrera. Voy a prepararme para lo que necesite el entrenador".



El entrenador de Lanús,, dijo este viernes que tiene "la ilusión de hacer una buena Copa Sudamericana y sumar la mayor cantidad de puntos" en el torneo local.En una conferencia de prensa en el estadio Ciudad de Lanús, también fueron presentados: el mediocampista ofensivoy los defensores, para que Lanús no tenga inconvenientes con el tema del descenso, debido a que arrancamos últimos" consideró el "Ruso".Respecto a nuevas incorporaciones el técnico admitió: "me conformaría con traer la misma cantidad de jugadores que se fueron (ocho), por ahí un poco menos porque queremos darle un lugar a los juveniles".Además Zielinski consideró que "en el contexto que se nos fueron ocho jugadores, tener futbolistas que se puedan desempeñar en dos posiciones, es importante y vamos a evaluarlo en la pretemporada""Estoy trabajando siempre para el partido que viene y así va a ser todo el año" expresó el entrenador, ex Belgrano de Córdoba y añadió que "la pretemporada va en los niveles normales y los jugadores que han venido, se incorporaron rápido a los trabajos".En la presentación, Luciatti declaró: ". Este es un club muy importante, un gran paso en mi carrera. Voy a prepararme para lo que necesite el entrenador".Por su parte Carrera destacó:En tanto que Domínguez expresó:Además el zaguero de 33 años se manifestó "contento e ilusionado con mi vuelta al fútbol argentino -procede de Universidad de Chile-, es un lindo club y estoy agradecido por la confianza".Lanús se encuentra en el último lugar de al tabla anual de la Liga Profesional de fútbol y deberá sumar muchos puntos en el torneo que comenzará la última semana de enero, para evitar caer en zona de descenso.