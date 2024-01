La Liga Femenina de Básquet pone en marcha la temporada 2024

Ferro es el campeón defensor / Foto: Matías García / Liga Femenina

Cronograma

Laya tiene confirmadas las fechas para las primeras jornadas de la temporada 2024, que iniciará elcon cinco partidos.A diferencia del Apertura 2023, se estableció un formato de zona única con partidos de ida y vuelta a lo largo de 22 fechas. El último torneo que respetó la misma estructura de juego fue el Clausura 2021/22, una edición que consagró a Berazategui como pentacampeón.Los 6 mejores de la fase regular ingresarán a la postemporada, con el primero y segundo equipo accediendo a las semifinales de forma directa.Los conjuntos ubicados entre el 3° y el 6° puesto jugarán los cuartos de final, en contraste con los demás planteles que concluirán su participación en el certamen. Para los playoffs se establecieron series de 3 juegos (formato 1 -2) con ventaja para el mejor ubicado, mientras que la Final se jugará a 5 partidos con un formato de 2-2-1.y el subcampeón de esta edición clasificarán a la; mientras que el ganador esta ligar tendrá su lugar en la edición 2024 de la(WBLA).Obras vs. Riachuelo (19 hs.)Ameghino vs. Unión Florida (19 hs.)Ferro vs. Montmartre (20 hs.)Instituto vs. Berazategui (20 hs.)Quimsa vs. Rocamora (21 hs.)* Olímpico libreAmeghino vs. Berazategui (19 hs.)Ferro vs. Riachuelo (20 hs.)Instituto vs. Unión Florida (20 hs.)Obras vs. Montmartre (21 hs.)Olímpico vs. Rocamora (21 hs.)* Quimsa libre