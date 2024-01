Castillo insistió en que la designación de Espert fue "totalmente irregular"

Castillo fue uno de los que cuestionó fuertemente la designación de Espert tras ser ungido como titular de la Comisión de Presupuesto / Foto: Captura video.

El diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Cristian Castillo, insistió este viernes que la designación de José Luis Espert (Avanza Libertad) al frente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja "es totalmente irregular" y afirmó queque impulsa el Gobierno nacional.Castillo, que este jueves fue uno de los que cuestionó fuertemente la designación de Espert tras ser ungido como titular de la, sostuvo que el legislador oficialista actúa como "si hubiera una monarquía"."Él (por Espert) es cuestionado por ser parte de un monobloque y tendría que explicar cómo fue el criterio para que llegue a la Comisión de Presupuesto. Qué hizo cómo para que le dieran la Presidencia. Nosotros hicimos el cuestionamiento porque hace semanas pidió cárcel o bala para Myriam Bregman y Nicolás del Caño (legisladores del FIT-U) y fuimos más de 30 diputados que presentamos y firmamos una declaración de repudio a de esas expresiones, de las que no se retractó", señaló Castillo en declaraciones a la radio AM 990.El diputado del Frente de Izquierda", y calificó como "algo grave, más en un país donde hubo un atentado contra una exvicepresidenta", en relación a Cristina Fernández de KirchnerPara el legislador, el oficialismo pone a Espert al frente de la comisión de Presupuesto, que es un capítulo de terror de esta obra que empezó hace 25 días con (el presidente) Javier Milei en el Gobierno y que tiene la devaluación en primer acto. El DNU es el segundo y ahora la Ley Ómnibus"", apuntó.Y en ese sentido, agregó: "Son todas medidas de transferir ingresos de trabajadores y jubilados hacia el capital más concentrado, negocios par empresarios,"No hay otra forma de catalogar lo que están pretendiendo hacer y concentración del poder en el Ejecutivo si se votase la ley y el DNU, porque sería el cierre del Congreso por la delegación de facultades que pide e instalar un Estado de sitio donde dos o tres personas si quieren estar en la calle tienen que comunicarle al Ministerio de Seguridad y ellos autorizar o no", enfatizó.Castillo insistió que "ésto es una barbaridad yy el 24 de enero vamos a ser muchos en la movilización y paro convocado por la CTA y la CGT y vamos a demostrar muy importante del descontento"."Este jueves fue una imposición muy irregular, con mucha gravedad porque se negó la palabra y el debate sobre quién tenía que presidir la comisión porque algunos estaban a favor y otros en contra. A quiénes estaban a favor les iba a costar mucho justificar por qué apoyaban a ese diputado", puntualizó Castillo.