El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, designado presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, sostuvo este viernes que "vamos a hacer todo lo posible para enderezar el barco del agujero fiscal que Argentina tiene y que nos coloca al borde de la hiperinflación".Espert, en declaraciones a la radio AM990, dijo:y no el desastre que ha sido hasta hora"".Respecto a una eventual distanciamiento en el pasado con Milei, Espert aclaró: "No estuve nunca peleado con Milei. Lo que se bifurcaron fueron los caminos. Milei decidió hacer política dentro de mi espacio Avanza Libertad y cuando sintió que tenia espaldas para estar solo el decidió irse, sin ninguna pelea y vaya que ha demostrado eso pero no hubo nunca ninguna pelea."Ahora me toca una tarea que es diseminar las ideas de la libertad por otros caminos", aseveró el diputado nacional.Para Espert, "lo importante es que este jueves se constituyeron comisiones claves para que el gobierno funcione" yEn torno a la situación económica y el aumento de precios, Espert afirmó que "previo al cielo hay que pasar por un purgatorio. Eso es sube la nafta, la luz, la prepaga, el colegio, lamentablemente es el costo de la herencia que nos dejó el kirchnerismo."Ya lo dijo el presidente., y es costoso pero si no los pagamos vamos a terminar como Venezuela y como Cuba en democracia y eso es lo que hay que evitar. La tranquilidad que tiene que tener la gente es que un grupo de diputados vamos a trabajar la semana que viene para tratar cosas que, si se aprueban le van a servir a la gente", aseveró el legislador.Asimismo, Espert sostuvo que "se vienen cuatro meses durísimos porque la inflación de diciembre va a ser alta" y la escalada de los precios también se verificará en los meses de enero y febrero."En el medio la economía va a caer otra vez.Finalmente, el diputado de Avanza Libertad se mostró "optimista" respecto a que esas reformas avancen en el Congreso y dijo que "hay que conversar, hay diálogo y hay avances" con los bloques, al poner como ejemplo la "voluntad" de acompañar que a su entender tiene la bancada Hacemos Coalición Federal que encabeza en la Càmara baja el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.